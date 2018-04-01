حورية فرغلي تتهم درة بخطف دورها في مسلسل “سجن النساء”

كشفت الفنانة حورية فرغلي أن النجمة التونسية درة خطفت منها دورها في مسلسل “سجن النساء، ولم تتوقف فرغلي عند هذا الحد بل اتهمت الممثلة التونسية بأنها تتحدث عنها بكلام سيء، على خلفية الشجار الذي نشب بينهما خلال تصويرهما إحدى مشاهد أحد الأفلام، وفوق ذلك تنعتها بأنها بلدي ولا تتقن فن التمثيل، ومنذ ذلك الوقت لا تتفقان بتاتاً.

مازالت الخلافات وعدم التوافق قائمة بين الفنانتين حورية فرغلي ودرة، بعد تراكم العديد من المشاكل بينهما، حيث تطرقت حورية إلى تفاصيل كل ما حدث بينهما خلال برنامج “أنا وأنا”، الذي يبث عبر فضائية “ONE” في لقاء مع الإعلامية سمر يسرى، ولم تتوقف حورية فرغلي، عند اتهام درة بخطف دورها منها في مسلسل “سجن النساء”، بعدما كان مقرراً أن تقوم بتجسيده لتتفاجأ أنها أخذته منها، حيث تطرقت حورية إلى أسباب وتفاصيل نشوب الخلاف منذ البداية قائلة:”..درة غلطت فيا واحنا بنصور فيلم فحدث خناقة بينى وبينها ..وهى بتتكلم عليا كتير بكلام مش كويس.. بتقول أنى بلدى ومش بعرف أمثل..”.

وبدت الفنانة حورية فرغلي، متأكدة من كل ما حدث لها مع درة حيث أوضحت في سياق متصل أن كل ما قالته الفنانة درة عنها البعض منه نقل لها والبعض الآخر سمعته بأذنها، واستطردت قائلة في نفس المقام:”..أنا متأكدة من الكلام ده لأنى أنا سمعتها بودانى..”.