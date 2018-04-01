بالفيديو: حورية فرغلي تكشف معاناتها مع استئصال الرحم وعمليات التجميل

حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على الإعلامية سمر يسري في برنامجها الشهير “أنا وأنا”. وخلال الحلقة أفصحت حورية فرغلي عن العديد من المعلومات الخاصة بحياتها.

على أية حال فقد كان الجزء الأكثر قسوة عندما تحدثت عن شائعات عمليات التجميل التي تحيط بها في كل مكان.

في البداية صرحت فرغلي بأنها بطلة العالم للفروسية وبطلة دولة الامارات لرياضة الفروسية لسنوات عديدة.

وكما أعطتها هذه الرياضة النجومية والشهرة كانت السبب أيضاً في مآسي كثيرة بحياتها.

ففي إحدى المرات كانت تتنزه على حصانها، وكان هناك شجار بين قطتين، في تلك الأثناء خاف الحصان وقفز لأعلى لتسقط هي على أنفها، ومن هنا بدأت المأساة.

عندما أجرت عملية جراحية عند دكتور الأنف والأذن كانت تتنفس بشكل جيد لكن منظر الأنف كان بشعاً، لهذا السبب لجأت الى دكتور تجميل، وبالفعل تم تحسين منظر الأنف لكنها عانت من مشاكل بالتنفس، فعادت إلى طبيب الأنف لتجري عملية أخرى حتى يتحسن التنفس ولكن يسوء مظهر الأنف وهكذا كانت تدور في دوامة العمليات الجراحية وليست التجميلية. وانتقدت فرغلي الذين يطلقون عليها الإشاعات جزافاً، واستغربت من أولئك بالقول “وهاعمل عمليات تجميل ليه؟

أنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002.” كما صرحت أنها أصيبت بأورام ليفية أيضاً، أدت إلى إجرائها عملية استئصال الرحم. وطالبت بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الاشاعات.