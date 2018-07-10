حيلة رائعة تستمد منها نادين نسيب نجيم رشاقتها

تمكنت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم من التربع على عرش أهم النجمات في الدراما العربية، حيث تتهاطل عليها العروض كلما اقترب السباق الدرامي الرمضاني، ولا يتوقف الأمر على نجاحها في التمثيل، بل سحرت المشاهدين بجاذبيتها ورشاقة قوامها وأناقتها اللافتة، علما أنه سبق لها أن فازت بلقب ملكة جمال لبنان، ومن المسلسلات التي سطع فيها نجمها نذكر “الهيبة”.. ويبدو أن سر رشاقتها تستمده من حيلة بسيطة لكن نتائجها رائعة.

بالرغم من أن نادين نسيب نجيم ظهرت في فستان الزفاف الذي ارتدته في زفافها من “جابر” خلال مسلسلها الأخير الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بكمية من الدهون متراكمة حول بطنها، خاصة أنه كان ضيقا جدا عند منطقة البطن، بل وهناك من المتتبعين من يرى أن النجمة لا تتمتع بقوام مثالي، لكن يا ترى ما سر إطلالتها الجميلة التي يبدو معها قوامها ممشوقا..؟

الظاهر أن المتتبع لإطلالات نادين سواء على السجادة الحمراء أو في المسلسلات التي تخوض بطولتها، أوحتى من خلال الصور التي تنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، تنكشف الحيلة التي تخفيها نادين، وتتمثل في اختيارها للفساتين الضيقة على مستوى منطقة الخصر، حتى يبدو قوامها ممشوقا وجسمها رشيقا، علما أن تلك الفساتين قاعدة بالنسبة للممثلة لا تتغير قصاتها عند منطقة الخصر، سواء تعلق الأمر بفساتين السهرة الطويلة مع الشق الجانبي، وأحيانا تغيرها بالفساتين القصيرة، ويأتي حرص نجيم على هذا الخيار في الأزياء، من منطلق أن القصة الضيقة على مستوى منطقة الخصر تظهر نحافة خصرها، وتكشف في نفس الوقت عن ساقيها الطويلتين الذين تتمتع بهما، مما يضفي عليها الكثير من الجاذبية.