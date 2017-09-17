حيل مذهلة تجعل منك شيفاً محترفاً في مطبخك

نصائح الطهي لا تعد ولا تحصى، حيث تظهر يومياً حيلة جديدة، أو طريقة موفرة للوقت والجهد .. لذلك دعينا نتشارك بعض من هذه النصائح اليوم لتقدمي الأطباق الشهية باحترافية الشيفات المتميزات:

1ـ لتنظيف الميكروويف :

ضعي ماء في إناء عميق للميكروويف وضعيه في الداخل وشغلي على أعلى حرارة لمدة 5-7 دقائق ثم مباشرة امسحي الجدران الداخلية الميكرويف بقطعة قماش رطبة.

2ـ لا داعي لتقشير الطماطم قبل تثليجها:

اغسلي الطماطم وجمديها كاملة وعند الاستعمال خذي الطماطم وضعيها تحت الماء الجاري فتزال القشرة بسرعة.

3- نكهة الخضراوات:

استخدمي عصير الليمون والثوم والأعشاب والبهارات لتعزيز نكهة الخضروات بدلاً من الصلصات الغنية بالكريمة والزبدة والجبنة.

4ـ زبدة جامدة:

يسهل برش وتفتيت وتقطيع الزبدة عندما تكون مبردة، ولكن إذا أردت جعلها بوريه أو دهنها، دعيها خارج البراد لتكتسب حرارة الغرفة.

5ـ إزالة الدهن من الشوربة:

إذا رغبت بإزالة الدهن من الشوربة أو اليخنة بدون انتظارها حتى تجمد، مرري قطعة من الخبز على سطح المرق لتقوم بامتصاص الدهن.

6- غسل الكوب من العسل:

لتفادي مشاكل تنظيف الكوب بعد عملية قياس العسل، ادهني أو رشي بعض من الزيت في الكوب، وبعدها سينزلق العسل منه بسهولة.

7 – خضار مثلجة:

عند شرائك خضار مثلجة، اختاري تلك التي تتحرك بحرية داخل العبوة. إذا كانت مثلجة وملتصقة ببعضها، فهذا يعني أنه سبق تذويب الثلج عنها وتثليجها مرة أخرى.

8- إزالة رائحة اليدين:

لإزالة رائحة الطبخ عن يديك افركيهما بالخل . ولإزالة رائحة البصل عنهما افركيهما بورق البقدونس، ولإزالة رائحة الثوم عن يديك افركيهما بتفل القهوة . ولإزالة رائحة السمك افركيهما بالليمون . ويمكنك أيضاً إزالة رائحة الثوم والبصل من يديك بالملح.

9- قشر البيض:

لا ترمي قشر البيض بعد الاستخدام، حيث يمكنك استخدامه بعد طحنه كنوع من السماد في أحواض الزرع للنباتات المنزلية، وكذلك يمكنك تقديمه ضمن وجبة العصافير وطيور الزينة التى تربيها فى المنزل.

10ـ تنظيف الخلاط:

لتنظيف الخلاط من البيض والحليب أو أى مواد دهنية ، يمكنك وضع كمية من الملح وقشر الليمون مع كوب ماء ساخن فى الخلاط وتشغيله لعدة ثواني وبعدذلك يمكنك غسله بسهولة.

11ـ الجبنة البيضاء:

عند وجود كمية كبيرة من الجبنة البيضاء وخوفاً من تلفها وعدم جفافها، قومي بغلي قليلاً من الماء وتركه حتى يبرد وأضيفي إليه قليلاً من الخل والزيتون، ثم ضعيها في الثلاجة.

12ـ قشر الثوم:

أفضل طريقة لنزع قشر الثوم بوضعك الثوم المراد تقشيره فى ماء بارد قبل التقشير.

13ـ ليفة غسل الأواني:

احرصي على تغيير ليفة غسل الأواني من آن لآخر .لأن البكتيريا سريعاً ما تتراكم بين خيوطها عند استعمالها لفترة طويلة.

14ـ زيادة التوابل في الطعام:

في حالة زيادة كمية التوابل في الطعام يمكنكِ إضافة بعض من اللبن الزبادي فهو يساعد على إضعاف حدة طعم التوابل.

15ـ طريقة سلق البيض المشروخ:

يمكنكِ تغليفه في ورق الألمنيوم “قصدير ” ثم إسقاطه في الماء المغلي .أما إذا كان البيض سليم من الشروخ فضعيه في ماء فاتر عند سلقه حتى لا يتكسر.

16ـ إذا بدأ الطعام بالاحتراق:

فغيري القدر مباشرة واتركي الأكل الموجود أسفل القدر ثم ضعي عليه شريحة كاملة من الخبز العربي فهي تمتص الطعم والرائحة.

17ـ تنظيف الألواح المستخدمة لتقطيع الطعام :

عليك الحرص على تنظيفها بالماء الساخن والصابون ثم تطهيرها بالسوائل المطهرة. ولا تستخدمي هذه الألواح في تقطيع أطعمة أخرى بعد استخدامها في تقطيع اللحم والسمك والدجاج .

18ـ للتخلص من الملح الزائد في الطعام :

إذا كان الطعام مالحاً وهو مازال على النار فيمكنك تقشير حبة بصل أو بطاطس وتقطيعها مكعبات كبيرة وغرسها في القدر وعند التقديم أزيليهما فهما يمتصان الملح الزائد.

19ـ لتحضير اللحم للشوي

قومي بتجميد اللحم في الفريزر قليلاً قبل تقطيعها شرائح للشوي أو الطهي بالبخار .. وسيعمل ذلك على جعل تقطيعها أسهل وأسرع.