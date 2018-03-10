حيل تحافظي بها على ثبات الكحل على عينيك

جمال العيون من أهم أسرار جاذبية المرأة، ولا يبرز هذا الجمال إلا عند استخدام مستحضرات التجميل، مثل: الكحل والماسكارا والأي لاينر، التي تعطي المظهر الساحر للعيون وتخطف الأنظار، والكحل من أهم المستحضرات التي تبرز جمال العينين، ويعمل على تحديدها بشكل ساحر وملفت للأنظار، ولكنه قد يسبب بعض المشكلات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، حيث لا يثبت جيداً على العين، مما يفسد شكلها وإطلالة الوجه بالكامل.

وإليك بعض الحِيل البسيطة التي يمكنكِ اتباعها لحل هذه المشكلة، والحصول على كحل ثابت لوقت طويل على عينيكِ، وهي:

1- استخدمي ظلال العيون مع الكحل، ثم ضعي الكحل ببراعة فوق طبقة ظلال العيون، فهذه الطريقة تحافظ على الكحل من أن يسيل وتمنحك عينين جذابة وجميلة لأطول فترة ممكنة، حتى مع ارتفاع درجة الحرارة.

2- استخدمي الآيلاينر الجل: يمكنكِ الاستغناء عن الكحل العادي واستخدام الآيلاينر الجل أو السائل، باستخدام فرشاة رقيقة ورفيعة، وهذه الطريقة تحافظ على ثبات الكحل في العيون، ولن يسيل حتى تزيليه بنفسكِ.

3- اختاري نوع كحل مناسب لعينيكِ، فنوع الكحل يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ عليه من السيلان، لهذا تجنبي شراء الأنواع رخيصة الثمن أو مجهولة المصدر، لأنها لن تعطيكِ النتائج المرضية، وتسبب الالتهابات مع كثرة الاستخدام.

4- استخدمي بودرة الوجه على منطقة محيط العينين، وهذه إحدى الخدع الفعالة التي تساعد على ثبات الكحل وحمايته من الانسياب لأسفل. وزعي القليل من بودرة الوجه على منطقة محيط العينين كي تساعد على امتصاص الإفرازات الدهنية والعرق الزائد، ما يحمي الكحل من الذوبان.

5- عرّضي قلم الكحل للحرارة قبل استخدامه: يمكنكِ وضع سن القلم بجانب الولاعة أو السيشوار ثم اتركيه قليلاً، وبعد برهة يمكنكِ وضعه على عينيكِ وستجدينه ثابتًا ولا يسيل بسهولة.