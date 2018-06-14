حيل ذكية تزيد من طول قامتك

إذا كنت واحدة من الذين يعانون من قصر القامة، وتحرصين أن تظهري خلال فصل الشتاء بطلة رائعة ومثيرة، يمكن مساعدتك في إيجاد طرق لزيادة طولك من خلال حيل تستعملينها أثناء تنسيق أزيائك فهي بالفعل ستجعلك تبدين أكثر طولاً من قامتك الحقيقية..وستكونين أكثر جاذبية ..

كل امرأة تتمتع بقامة قصيرة ينصح أن تنتقي ألواناً داكنة خاصة في فصل الشتاء سواءً تعلق الأمر بالأحذية أو الملابس.

نسقي جيداً طلتك من خلال تجنب ارتداء الأحذية المخططة، ونسقي لون السروال مع الحذاء.

اختاري أحذية تكون بألوان قريبة من لون بشرتك.

عليك ارتداء سروال بأرجل عريضة، ، وأحذية طويلة من منطقة الأصابع لتمنح قدميك طولاً زائداً.

اقتني تنورة عالية الخصر ونسقيها مع قميص قصير، وجربي أحذية بقصة V من جهة الأمام.

أقبلي على قطع أزياء تكون مخططة من جهة الطول، ويمكن أن يكون سروال أو فستان أو معطف، مع إمكانية ارتداء سروال بخصر عالي، وابتعدي عن الأحذية المخططة.