حيل ذكية تسهّل عليك رسم أظافرك بحرفية

رسومات الأظافر بالتأكيد ليست بصيحة جديدة، بل على العكس، فلطالما كان فن رسم الأظافر موجوداً ولكنه لم يكن قط بهذا الإنتشار كما يحدث الآن. فقد تحولت رسومات الأظافر من بضع أفكار مكررة نراها بألوان مختلفة، إلى عالم كامل نجد فيه كل يوم أفكار جديدة ومتنوعة.

هذه الأفكار تتراوح بين السهل الذي يمكن لأي إمرأة أن ترسمه، وحتى المعقد الذي يحتاج أدوات خاصة ويد محترفة، ولكي تصلي إلى رسمة ما عليك اتباع بعض الحيل لتسهيل رسم أظافرك، وهي كالتالي:

بدلاً من وضع أكثر من طبقة من طلاء الأظافر لتصلي إلى اللون الذي تفضلينه، ضعي طبقة من المانكير الأبيض ومن ثم ضعي اللون الذي ترغبين فيه.

إذا كنت لا تجيدين لصق الشرائط الخاصة برسومات المناكير الفرنسي، فيمكنك عملها بأستيك رفيع.

لعمل مناكير بستايل “البولكا دوت” يمكنك استخدام بنسة شعر بدلاً من أداة التنقيط، أو يمكنك استخدام اللصق الطبي فقط استغلي النقاط البسيطة به وضعي عليها المناكير وستندهشين من النتيجة.

إن كنت ترغبين في عمل لون مميز من طلاء الأظافر في المنزل، يمكنك عمله ببساطة فقط ضعي قليل من بودرة ظل الجفون واخلطيه بقليل من طلاء الأظافرالشفاف، وطبقيه على أظافرك واستمتعي بمظهرها.

اجعلي طلاء أظافرك يجف سريعاً عن طريق رشه بسبراي الطبخ، واتركيه قليلاً ثم اغسليه بالماء.

قومي بفرك زجاجة المناكير بين راحتيك بدلاً من رجها حتي يمتزج خليطها جيداً.

إذا كان المناكير متجمداً يمكنك وضعه في طبق به ماء ساخن حتى تذوب مكوناته.

يمكنك لف أستيك على الجزء العلوي من زجاجة المناكير إذا كنت لا تستطيعين فتحها بسهولة.

ضعي طبقة قليلة من الفازلين بواسطة أعواد القطن على فوهة زجاجة المناكير حتى تمنعين جفافه حولها.

تعتبر أقلام التلوين من أحدث صيحات رسومات الأظافر، حيث يمكنك استخدامها بعد وضع طبقة من طلاء الأظافر السفلي، وبعد أن تنتهي لا تنسي وضع طبقة من طلاء الأظافر العلوي.