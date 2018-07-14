استوحي من حيل النجمة ريهانا طريقة رائعة لتثبيت ماكياج يمنحك إطلالة آسرة

تمكنت الفنانة العالمية ريهانا التأثير بشكل لافت في عالم الغناء والاستعراض، ونجحت بعد ذلك في جذب الاهتمام في عالم الجمال والمكياج، على خلفية أنها أطلقت في السوق ماركة الميكاج الخاصة بها “Fenty”، ودون شك لديها عدد كبير من المعجبين والمعجبات خاصة ما تعلق بإطلالتها، وإذا كنت واحدة منهن..نكشف لك بعض الحيل الرائعة التي تستعين بها ريهانا في عملية تثبيت الماكياج.. لأنها قوية التأثير وفي نقس الوقت بسيطة وسهلة التجسيد.

تحرص المغنية العالمية والفنانة الاستعراضية ريهانا على توحيد لون بشرتها، وتفضل أن يكون لون الوجه أفتح بقليل من لون الجسم، وتبدأ من خطوة انتقاء لون الفاونديشين الذي يناسب توحيد لون البشرة، وتقوم بتطبيق القليل من كريم الأساس على منطقة كتفيها لكن تحرص أن يكون لونه قريب إلى لون الجلد، بهدف الحصول على لون موحد وجذاب.

يبدو أن سر تألق ماكياج ريهانا يكمن في إطلالتها التي تبدو جد طبيعية رغم كثرة طبقات الفاونديشين التي تضعها، علما أنها تستعين بالفرشاة المخصصة للفاونديشين وتوزع هذا المنتج عبر كامل مساحة وجهها وفي زوايا الأنف ومحيط الفم، وبعد ذلك تستعين بالإسفنجة للحصول على تغطية جيدة.

تظهر حواجب ريهانا نوعا ما خفيفة تفتقد للكثافة خلال الأيام العادية، لكنها تستدرك ذلك بتطبيق الصابون عليهما للتكثيف من سمكهما، وبالتالي تبدو رسمة الحواجب بعد ذلك ساحرة وجميلة.