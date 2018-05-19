حيل لتنحيف الأرداف في أقل من أسبوع

قد تبدو مظاهر كسب الوزن الزائد غير المرغوب فيه بشكل واضح من منطقة الأرداف والبطن على وجه الخصوص، لأنه بإمكانها أن تختزن كمية معتبرة من الدهون، وهناك العديد من الخيارات المتاحة والتي تقضي على هذه المشكلة من بينها اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة تمارين رياضية محددة، إلى جانب إمكانية استعمال خلطات طبيعية فعالة.

من بين الخطوات التي تسمح بامتصاص الدهون من منطقة الأرداف في أقل من أسبوع، نذكر..

– دهن خل التفاح على منطقة الأرداف لمدة 10 دقائق وبعد ذلك يمكن الاستحمام بالماء الفاتر، جربي استعملي هذه الطريقة مرتين في أقل من أسبوع واحد، لتحصلي على نتائج مذهلة.

– عليك المواظبة على شرب كمية معتبرة من الماء في اليوم أي عند الاستيقاظ ثم قبل تناول الطعام وطيلة اليوم فهذا يسمح دون شك في إزالة الدهون، على اعتبار أن الماء مطهر طبيعي لديه القدرة على شفط الدهون من الجسم، ولأنه يغني عن اتباع حمية غذائية لقدرته على تقليل الشهية إذا تم شربه قبل وجبة الطعام.

– حاولي تجنب العوامل المباشرة التي تؤدي إلى زيادة الوزن في منطقة الأرداف، من بينها الجلوس لفترة طويلة من الوقت حيث لا تتضرر منطقة الأرداف لوحدها بل حتى البطن والأفخاذ، ويكون جسمك محاطاً بخطر المشاكل الصحية، التي عادة ما يكون مصدرها الدهون الزائدة والمضرة.

– لقد صار ضرورياً الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية بل والقطيعة النهائية معها، كذلك الوجبات السريعة غير الصحية واستبدالها بالوجبات الخفيفة الصحية، ولا تنسي ممارسة الرياضة باستمرار.