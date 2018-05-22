خطوات بسيطة وحيل طبيعية للحصول على شعر طويل وصحي

إذا كنت تحلمين بالحصول على شعر طويل وصحي مثل شعر بطلات إعلانات منتجات الشعر، ننصحك بإتباع سلسلة من النصائح التي تمنحك شعرا طويلا وجميلا في وقت قياسي بطرق جد طبيعية وغير مكلفة، إذا اتبعي هذه الخطوات البسيطة وحيل طبيعية للحصول على شعر طويل وصحي.

ينصح بتناول الطعام الصحي والفيتامينات من أجل أن يزداد طول شعرك بشكل طبيعي حيث يساعده ذلك على النمو.

إن المداومة على تدليك فروة الرأس يوميا لمدة 5 دقائق بأطراف الأصابع وبليونة جد ضروري، من أجل تفعيل الدورة الدموية على مستوى فروة الرأس، حتى تصل كميات كبيرة من الدم إلى بصيلات الشعر، بهدف تغذية الشعر وتقويته ومن ثم الزيادة في طوله بشكل تلقائي.

لا تنسي قص أطراف الشعر باستمرار، بهدف التخلص من الأطراف المتقصفة وبالتالي زيادة طول الشعر من دون وجود أي عائق.

إن عملية تمشيط الشعر الصحيحة تكون بعد أن يجف وليس مبللا، ويجب أن تبدأ عملية التمشيط من الأطراف، وابتعدي عن العنف في التمشيط حتى لا يتقصف.

تفادي استعمال الشامبو كثيرا ويمكن استعماله مرتين في الأسبوع فقط، لأنه يمتص الزيوت والدهون الضرورية من الشعر، ويستحسن استعمال الماء البارد في عملية غسل الشعر، لأن الماء الساخن ينزع منه الزيوت.

من الأفضل استعمال حمام زيتي للشعر مرة واحدة في الأسبوع، بواسطة زيت جوز الهند وزيت اللوز حيث يوضع المزيج على فروة الرأس قبل غسله بساعة على الأقل، لأنه يحتوي على دهون مشبعة يحتاج إليها الشعر من أجل المحافظة على حيويته ولمعانه.