حيل مدهشة لتنظيف الحذاء الأبيض

صحيح أنه هناك من ينجذب نحو اختيار الحذاء الأبيض، ويوجد من يفضل لونا آخر، لكن الحقيقة أن اتساخ الحذاء الأبيض سواء كان مصنوعا من الجلد أو القماش يفقده جماله، ويضع صاحبه في مشكلة حيث يفكر في كيفية إعادته للونه الأصلي، لذلك نقدم لك حيل مدهشة تساعدك في تنظيف حقيقي مهما كانت درجة اتساخ الحذاء.

طريقة تنظيف الحذاء الأبيض المصنوع من القماش:

في البداية يجب تنظيف الحذاء باستعمال فرشاة الأحذية، ثم اشطفي الحذاء بالماء لإزالة ما تبقى من أتربة وأوساخ، وبالموازاة مع ذلك تمزج ملعقة من البيكنج صودا مع ملعقة من مسحوق الغسيل الأبيض جيدا، ثم يمكنك استعمال هذا المزيج لتنظيف الحذاء، عن طريق استخدام فرشاة أسنان قديمة بهدف فرك الحذاء، حيث يمكن تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بواسطة فرشاة أسنان صغيرة.

وفي الأخير يترك الحذاء لمدة 15 دقيقة ليمتص القماش المزيج، قبل شطفه بالماء الدافئ.

ومن الخيارات المتاحة لغسل الحذاء الأبيض المصنوع من قماش، غسله في الغسالة مع إضافة القليل من المسحوق، لكن البعض الآخر يفضل غسل الحذاء بواسطة اليدين بالماء الدافئ والصابون، بهدف حماية الأنسجة من خطر التلف الذي قد ينتج بفعل وضعه داخل الثلاجة.

ويوضع الحذاء بعد غسله في مكان بارد آمن ليجف أي بعيدا عن أشعة الشمس و البلكونة حتى لا تطاله الأتربة، ولتسريع عملية تجفيفه ومنع الرطوبة من داخله، يوضع بداخل الحذاء مناديل ورقية

طريقة تنظيف الأحذية البيضاء الجلدية:

يوصي الخبراء إذا تعلق الأمر بتنظيف حذاء أبيض مصنوع من الجلد، باستعمال

فوطة مبللة بالماء الفاتر بهدف التخلص من الأتربة الخارجية، وعقب ذلك يجفف الحذاء بواسطة فوطة جافة.

ثم يستعمل السبرتو الأبيض “الكحول الأبيض” المخفف المستعمل في أقلام السبورة وسبرتاية القهوة، وينظف به الحذاء الأبيض المصنوع من الجلد، والنتيجة دون شك سوف تذهلك.