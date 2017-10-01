بعد ندمها على استعمال البوتوكس.. حيل نيكول كيدمان لتبدو أصغر من عمر الخمسين

عقب تجربة غير موفقة خاضتها النجمة العالمية نيكول كيدمان مع عمليات التجميل وحقن البوتوكس، وتضرر بشرتها وإطلالتها بشكل لافت، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات من قبل خبراء عالميين في مجال التجميل، حيث اتفقوا أن تلك العمليات ساهمت في تشويهها أكثر من إضفاء مسحة جمالية على إطلالتها، وبعد ذلك انتبهت النجمة نيكول لتلك النصائح واستفادت من جميع الملاحظات وقررت أن تعتني ببشرتها بطريقة طبيعية، وبالفعل نجحت إلى حد بعيد حيث صارت تبدو في عمر الخمسين أقل بكثير من هذا السن.

ومن أسرار تألق النجمة نيكول كيدمان الفائزة بالغرامي على السجادة الحمراء، نذكر حرصها على استعمال كريم واقي من أشعة الشمس بشكل يومي حتى يتسنى لها المحافظة على بشرتها بلون فاتح ولتتجنب آثار أشعة الشمس المؤذية.

كما تداوم النجمة على غسل وجهها في كل صباح بالماء البارد، كطريقة رائعة من أجل استعادة شباب بشرتها وابتعادها عن شبح التجاعيد المرعبة، وعلى اعتبار أن غسل الوجه بالماء البارد يعد من الحيل المدهشة التي تسمح بتحريك الدورة الدموية داخل البشرة، وبالتالي ينتج عن ذلك اكتساب بشرة نضرة بشكل مثالي.

ولم تخف نيكول في أحد تصريحاتها الإعلامية أنها وجدت الطريقة الصحيحة التي يمكنها إتباعها للحفاظ على جمالها وشبابها، كاشفة عن ندمها عندما لجأت إلى حقن البوتوكس.