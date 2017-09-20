بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي… خالد المريخي يشارك بأول ألبوم شعري وطني كامل

يصادف اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ87، في 23 سبتمبر من كل عام. ولهذه المناسبة يطرح الشاعر السعودي خالد المريخي ألبوماً شعرياً وطنياً بصوته، متضمناً عشر قصائد وطنية، منها ثلاث مغناة بأصوات الفنانين عبد المجيد عبد الله من خلال أغنية بعنوان “سيف العدل” التي صورّت بطريقة الفيديو كليب من ألحان محمد بو دلة، بالإضافة إلى مشاركة أخرى بصوت عبد المجيد عبد الله بشكل دويتو مع الفنان راشد الفارس حملت عنوان “قبلة الإسلام” من ألحان الملحن السعودي ياسر بو علي، لتكون المغناة الثالثة بعنوان “يا وطنا يقدمها الفنان إسماعيل مبارك من ألحان محمد غازي، وتقوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالإنتاج والتوزيع.

ويشارك المريخي، إلى جانب الألبوم الشعري الصوتي الوطني، في احتفالية جدة بمناسبة اليوم الوطني من خلال كتابته أوبريت غنائي سيقدمه الفنانون الـ11 المشاركون في الاحتفالية من السعودية والخليج العربي، تصدى لتلحينه الملحن السعودي “سهم”، إلى جانب مفاجأة سيقدمها على مسرح الحفل في الصالة المغطاة لملعب الجوهرة، الذي يشارك به الفنان عبد المجيد عبد الله في قصيدة وأغنية “معاهدينك” حيث سيقدمها للجمهور لأول مرة على المسرح.

وقد أعرب خالد المريخي عن سعادته بمشاركته في الاحتفال الوطني السعودي بأول ألبوم شعري وطني كامل بهذه المناسبة، إلى جانب مشاركته بالإحتفالية الكبيرة بمدينة جدة، وقال: “هذا أقل ما يمكن تقديمه من أجل الوطن، الذي مهما قدمنا له سنكون مقصرين في حقه علينا لما يقدمه لنا من رعايه واهتمام وتقدير ومكانة بين الشعوب والأمم في العالم.

وأنا كلي فخر بمشاركاتي هذه وأعتبرها محطات هامة في مشواري الشعري”، مؤكداً استمراره على هذا النهج في الطرح الوطني إلى جانب قصائده الاجتماعية والعاطفية، التي يعد مجموعة جديدة منها بأصوات نجوم الأغنية الخليجية والعربية وستكون مفاجأة للجمهور.