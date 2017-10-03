خالد المريخي: أسعدني غناء 11 نجماً خليجياً لكلماتي

عبّر الشاعر السعودي خالد المريخي عن سعادته بكتابة أوبريت “رفرف يا الأخضر” التي قدمها 11 نجماً خليجياً خلال الاحتفال الكبير في مدينة جدة الذي أُقيم لمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية الـ87.

“رفرف يا أخضر” تعدُّ الأضخم على صعيد الإنتاج والقيمة الفنية والمشاعر، وقد شارك في غنائها كل من الفنانين: محمدعبده، عبادي الجوهر، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، رابح صقر، ماجد المهندس، حسين الجسمي، أصيل أبو بكر، طلال سلامة ووليد الشامي، وقام بتلحينها الملحن السعودي “سهم”.

ويقول مطلع الأوبريت:

رفرف ياالاخضر ترتفع هامة الغيم

لامرته نسمة فخر من نسيمك

يامملكتنا العز بظلالك امقيم

انتي نديم العز وهو نديمك

ماعاش من فكر يحدك على الضيم

يضيم نفسه من يفكر يضيمك…

هذا وأكد خالد المريخي أنه تمّ تجهيز الأوبريت خلال وقت قياسي، من كتابة وتلحين وتوزيع موسيقي، أي في غضون ثلاثة أيام عمل متواصل، وقال: “لقد تشرفت بتوكيلي كتابة هذا العمل الوطني الأكبر والأضخم. وغناؤه من قبل نجوم كبار على مستوى الوطن العربي، في يوم وطني تاريخي كبير قدمنا به كل معاني الحب والولاء، والوفاء لراية المملكة وقادتنا”، مؤكداً أنه كان مشهداً رائعاً للنجوم الـ11 على المسرح في الصالة المغطاة بملعب “الجوهرة” في مدينة جدّة، كدلالة كبيرة على الترابط القوي والتلاحم بين الجمهور ونجوم الحفل تجاه قيادتهم الرشيدة، والذي جاء تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه في السعودية، وتولّت إدارته وتنظيمه شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بإشراف تام لرئيسها سالم الهندي.

يُذكر أنه تمَّ تكريم خالد المريخي خلال الاحتفالية على المسرح وأمام الجمهور بدرع وذكرى جميلة بمناسبة المشاركة بالاحتفالية من خلال هذا العمل الضخم.

ويستعد الشاعر المريخي لطرح مجموعة من الأعمال العاطفية بأصوات مجموعة من كبار نجوم الخليج والوطن العربي.