بحضور المشاهير في السعودية.. خالد المريخي يحتفل ببدر بن عبد المحسن

في ليلة أطلق عليها “النجوم يحتفلون بالبدر”، على شرف صاحب السمو الملكي الشاعر بدر بن عبد محسن، أقام الشاعر السعودي خالد المريخي في استراحته الخاصة بمدينة الرياض، حفل عشاء احتفالي حضره عدد كبير من وجوه الشعر والفن والرياضة والإعلام ونجوم وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك في مدينة الرياض، وقام المريخي بتكريم سمو الأمير الشاعر بدرع خاص تم تصميمه لهذه المناسبة التكريمية، وتم إطلاق لقب “سمو سيد الشعر” عليه وسط مباركة جميع الحضور بهذا اللقب.

وتضمنت هذه الليلة الاحتفالية إلقاء عدد كبير من الشعراء أحدث قصائدهم والشيلات الحديثة، واستمع الجميع لمجموعة مقاطع من أبرز أشعار الأمير بدر بن عبد المحسن المغناة بأصوات نجوم الفن والطرب، ليتم ختام السهرة الاحتفالية الشعرية الفنية بإطلاق أغنية جديدة حملت عنوان “سيد الشعر” من شعر خالد المريخي وألحان وأداء الفنان محمد بو دلة.

وقام الأمير بدر بن عبد المحسن بتسليم درع “سفير الإنسانية” للفنان فايز المالكي، على ما يقوم به من أعمال إنسانية لها الأثر الواضح والإيجابي بين الناس في السعودية وخارجها في الدول العربية، وقد أثنى الجميع على هذه التكريم الذي أجمع الجميع على أنّ المالكي يستحقه بكل جدارة.