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خالد النبوي في “المنطقة المحرمة” برمضان القادم

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سبتمبر ١٩ ,٢٠١٧

بعد تعافي الفنان خالد النبوي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، قرر المشاركة مجدداً في السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2018، ووقع اختياره على مسلسل جديد يحمل عنوان “منطقة محرمة” مع المخرج محمد بكير، وسيطل كعادته بدور جديد لينافس على تصدر قائمة أحسن الأعمال الفنية ذات المشاهدة العالية.

سيلتقي الجمهور بالنجم خالد نبوي في “المنطقة المحرمة”، وما زال لم يتضح بعد مضمون وبعد القصة التي سوف يسلط المسلسل الضوء عليها، حيث تعكف شركة الإنتاج على اختيار فريق العمل، الذي أسندت مهمة إخراجه إلى محمد بكير ومن تأليف الدكتور حسن يوسف، أما بخصوص آخر مسلسل قدمه خالد نبوي كان في رمضان 2017، من خلال “واحة الغروب” والتي تعرض فيه إلى إصابة، اضطر إلى العلاج خارج مصر، ويبدو أنه تعافى تماماً بعد نحو ثلاثة أشهر، ولم يتردد بهذه المناسبة في مقاسمة جمهوره بأول صورة له على موقع “تويتر”، بعد تعافيه من الإصابة الشديدة التي تعرض إليها، يذكر أنه تعرض إلى الحادث خلال تصويره لآخر مشاهد

مسلسل “واحة الغروب”، واضطر لاستكمال حلقات المسلسل من خلال تناول مسكنات للألم.
وليطمئن جمهوره بدا خالد في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “تويتر” يضحك بسعادة كبيرة، ليعبر عن تعافيه التام من إصابته إثر حادثة السقوط من على ظهر الحصان.

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