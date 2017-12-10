خالد سليم يقتل زوجته ويخفيها “ورا الشمس”!

يتقمص النجم المصري خالد سليم في مسلسله الجديد الذي يعكف على تصوير حلقاته في الوقت الحالي، دور رجل يقدم على قتل زوجته الثرية في ظروف غامضة، ويحمل هذا المسلسل عنوان “ورا الشمس”، ومن المنتظر أن يتم عرضه منتصف شهر يناير المقبل.

يلتقي الفنان خالد سليم هذه المرة بجمهوره العربي بدور مختلف، على خلفية أنه سوف يتقمص شخصية لم يؤدها من قبل في مسلسل “ورا الشمس”، الذي يتكون من 60 حلقة ويرتقب أن يبث على القنوات التلفزيونية العربية منتصف شهر يناير المقبل، أي أنه لن يدرج ضمن السباق الرمضاني.

الجدير بالإشارة أنه يقوم بإنتاج هذا المسلسل إسلام المرسي ويخرجه أحمد سمير فرج، وبخصوص قصة هذا العمل الفني التي كتبها المؤلف محمد ناير، تتمثل في تقمص الفنان لشخصية شاب اسمه “حسن” ينحدر من أسرة ميسورة الحال، يرتبط من “سارة” التي تؤدي دورها الممثلة جيهان خليل، حيث من المفروض أنها تنتمي إلى عائلة ثرية، لكن في ظل ظروف غامضة تقتل الزوجة سارة على يد زوجها حسن.

يذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل “ورا الشمس” إلى جانب النجم خالد سليم، نذكر كل من لقاء الخميسي ونبيل عيسى وطارق صبري وعائشة بن أحمد، إلى جانب جيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة، وتقوم شركة سكرمو ميديا للإنتاج والتوزيع لصاحبها إسلام المرسي بإنتاج المسلسل.