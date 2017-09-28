بحضور عدد كبير من النجوم… خالد يوسف يحتفل بفيلمه الجديد “كارما”

أقام المخرج خالد يوسف مؤتمراً صحفياً في أحد الفنادق بوسط القاهرة لتقديم أبطال فيلمه الجديد “كارما” للصحافة.

والفيلم يعود به يوسف للعمل الفني بعد غياب فترة، منذ فيلمه “كف القمر” لانشغاله بالسياسة.

فيلم “كارما” من بطولة النجوم عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي وزينة ووفاء عامر وحسن الرداد ودلال عبد العزيز ومجدي كامل وماجد المصري وإيهاب فهمي وملكة جمال العرب التونسية سهر الغضبان .وعدد من الممثلين منهم الطفلة بيرلا والسورية سارة نخلة وحسن حرب ومحمد البابلي وماهر سليم.

وخلال المؤتمر، قال المخرج خالد يوسف أنه من الصعب أن يتم سرد فكرة الفيلم إلا من خلال مشاهدة أحداثه. مشيراً إلى أن قصة الفيلم تعبّر عن حال المصريين الآن وما يمرون في الحياة من خير وشر وفقر.

وشكر خالد أبطال فيلمه مؤكداً أن جميعهم لم يتحدثوا عن مساحات للأدوار، بقدر رغبتهم في تقديم فيلم مختلف وجديد.

وقال أنه اختار فيلم “مولانا” لتمثيل مصر كأفضل فيلم أجنبي في مسابقة الأوسكار، مؤكداً أن رأي اغلبية اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم، استقرت على “الشيخ جاكسون” ورأيها يُحترم.

وقال المخرج خالد يوسف أن أعماله السابقة كان يستشرف بها المستقبل كفنان ولديه هذا الحدس، مشيراً إلى أنه عندما انتقل للعمل السياسي لم يستطع استشراف المستقبل.

وعبّر عن سعادته بالعودة إلى الفن بعد غياب 7 سنوات، مؤكداً أنه سوف يستكمل دورته في البرلمان، لخدمة أبناء دائرته بعدها لن يعود للسياسة مجدداً.

وكشف يوسف خلال المؤتمر، عن أن الفنانين المشاركين ببطولة فيلم “كارما” لم يأخذوا أجورهم المتعارف عليها، بل أن بعضهم تنازل عن نصف أجره مقابل المشاركة في ذلك العمل، الذي وصفه بـ”المهم”.

وتحدث خالد ايضاً عن شركة “الحبتور للاستثمار” والتي تتولى إنتاج الفيلم قائلاً “إن من أسسها هو خلف الحبتور وستهدف الارتقاء بالذوق العام ومساعدة السينما المصرية في تقديم أفلام مختلفة وغير تجارية”.

أما النجم عمرو سعد فقال أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصيتين، هما “أدهم ويوسف”، ولديه طفلة تدعى “كارما”، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول الفوارق الطبقية، والصراعات.

فيما قال النجم خالد الصاوي أنه يجسد شخصية الدكتور ياسين، وأن الفيلم يعد التجربة الثانية له مع عمرو سعد، مضيفاً أن هناك أشخاص محبب له العمل معهم على الرغم من عدم التقائهم في جانب من العمل، مثل غادة عبد الرازق وعمرو سعد، ولكن عند العمل الجاد لا يمكنه التضحية.

وقالت النجمة غادة عبد الرازق أنها تلعب شخصية نهلة، وعبرت عن سعادتها بعودة خالد يوسف للسينما مرة أخرى لأنها ستستمتع بأعماله المقبلة.

ومن جهتها عبرت النجمة وفاء عامر أنها لا تزال ممثلة صغيرة وتتعلم، مؤكدة أنها تنحاز للفن، باعتباره الأهم، مشيرة إلى أنها خشيت أن تخطف السياسة خالد يوسف من الفن.

وأعربت النجمة زينة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلمه الجديد “كارما” المرتقب تصويره خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تعاونت مع العديد من المخرجين الكبار مثل داوود عبد السيد الذي شاركت معه في سن صغيرة، لافتة إلى أنها كان ينقصها التعاون مع خالد يوسف.

وأعربت الفنانة دلال عبد العزيز في البداية عن خوفها من حضور مثل هذه المؤتمرات وعبّرت عن سعادتها بالعمل للمرة الأولى مع خالد يوسف وعمرو سعد ومع أغلب فنانين العمل، وتمنت أن تكون على قدر المسؤولية التي منحها لها المخرج.

أما ملكة جمال العرب الفنانة التونسية سهر الغضبان فقالت أنها تشعر بالفخر بأن أول إنطلاقة لها بالسينما العربية تكون مع مخرج عبقري مثل خالد يوسف ومجموعة من الفنانين الذين ستتعلم منهم الكثير.

وقال الفنان إيهاب فهمي أنه يقدم شخصية أكرم بالفيلم، وأن الفنان يبحث دائماً عن مساحة دوره بأي عمل، ولكن بعد عودة خالد يوسف مرة أخرى للسينما وافق على الفور بدون تفكير.

يُذكر أن الفيلم من تأليف خالد يوسف وبطولة النجوم عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي ووفاء عامر وزينة وماجد المصري ومجدي كامل ودلال عبد العزيز وملكة جمال العرب التونسية سهر الغضبان والطفلة بيرلا وإيهاب فهمي.