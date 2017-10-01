ختام مهرجان الجونة السينمائي… أزياء النجمات بين الأجمل والأسوأ

اختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى يوم الجمعة الماضي في 29 سبتمبر 2017 الذي امتد على مدار أسبوع كامل في المدينة الساحلية. وقد توافد عدد كبير من النجوم والنجمات والشخصيات العامة إلى الحفل الذي حمل شعار “سينما من أجل الإنسانية” والذي شكّل أحد الأسباب الذي جعلت المهرجان يدخل الفن في المقام الأول برأي كبار الفنانين.

“اليقظة” ترصد بعض إطلالات النجمات في الحفل الختامي:

ميس حمدان: لم تكن إطلالتها موفقة هذه المرة أيضاً. فالفستان الأحمر الذي اختارته لم يكن ملائماً للسجادة الحمراء أبداً حيث كان مشابهاً تماماً للونها. كما أن تصميمه مستهلك وقصته منحتها أردافاً عريضة. فيما كان شكل الحذاء الذي انتعلته “كارثياً” بحسب نقّاد الموضة.

أمينة خليل: اعتبر نقاد الموضة على انستغرام بأن إطلالتها واحدة من أسوأ إطلالات المهرجان. فالفستان الذي اختارته لم يكن موفقاً من حيث لون الفوشيا، وقماش الساتان والتصميم المزركش !

ياسمين صبري: تميزت بإطلالة ساحرة وأنيقة بكل معنى الكلمة، فزادت من جمالها جمالاً. وقد اختارت فستاناً باللون الأخضر ذو تصميم بسيط وناعم، وجاء مناسباً لشكل جسمها تماماً.

نيللي كريم: تألقت بـ”جمبسوت” أسود “كورسيه”، فبدت مميزة للغاية خصوصاً مع تسريحة الشعر التي اختارتها والمكياج الأنيق والإكسسوارات التي أضفت على إطلالتها مزيداً من التألق.

كندا علوش: بعد إطلالتها السيئة في افتتاح المهرجان، بدت أنيقة بمكياجها الناعم، رغم أن الفستان الأخضر الذي اختارته ليس رائعاً من حيث التصميم.

بشرى: الفستان الذي اختارته باللونين الأسود والأبيض لم يأت ملائماً لشكل جسمها أبداً، خصوصاً وأنه مترهل “زيادة عن اللزوم” عند الصدر، والخصر لم يكن واضحاً.

درة زروق: إطلالة مثيرة للغاية بالـ”جمبسوت” الأسود الشفاف الذي لم يسبق لأحد أن صمم تصميماً مشابهاً له. وقد أكملت إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة، ومكايجها كان موفقاً.

يسرا: إطلالة يسرى لم تأت موفقة من حيث الفستان الأحمر الضخم التصميم، والذي لم يكن ملائماً لجسمها ولون بشرتها وشعرها على الإطلاق. مع العلم أن الفستان جميل، لكنه مكرر!