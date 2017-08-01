الشامبو قبل البلسم إحدى خرافات العناية بالشعر

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أشار عدد من الخبراء إلى أن هناك العديد من الخرافات التي تصدقها النساء حول كيفية العناية بشعرهن، وينصحون كل إمرأة بالتوقف فوراً عن تصديق هذه الخرافات، لما تسببه من نتائج كارثية لا تؤدي إلى تلف الشعر فحسب ولكنها أيضًا تقضي على بريقه وصحته.

الشامبو قبل البلسم

أن قيامك بهذه الخطوة يحرم شعرك من النعومة والتألق، لأنك تؤجلين وضع البلسم والمغذيات الأخرى التي تثقل من خامة شعرك، في حين إذا وضعت البلسم أولاً وتركته على شعرك لمدة تتراوح من خمس إلى عشر دقائق، فإنه سيخترق بصيلات الشعر ويحميها من أي مكونات قاسية توجد في تركيبة الشامبو.

تعاملك مع الشعر الدهني

غير صحيح ما يقال عن الإقلال في كمية الشامبو عند غسل الشعر الدهني، لان الشعر الدهني ينتج كمية كبيرة من القشرة نظراً لوجود كمية كبيرة من الأوساخ التي تتراكم نتيجة الدهون الزائدة على فروة الرأس، لذا عليكِ غسل شعرك أكثر لتتخلصي من الدهون الزائدة وبالتالي منع تكّون القشرة.

تجنب وضع أي منتج مع السيليكون

يضيف السيليكون طبقة رقيقة على الشعر ما يحافظ على تجاعيده لفترة طويلة، كما أنه يزيد من رطوبة الشعر وينعمه ما يسهل من تمشيطه، ولكن ليست كل أنواع السيلكون تضفي على شعرك تلك المميزات، لذا بإمكانك استخدام منتج يحتوي على الأموديميثيكون أو السيكلوميثيكون أو كليهما مع السيلكون ليزيد من نعومة وانسيابية شعرك.

تثبيت اللون

يُقال، إذا كنتِ من صاحبات الشعر الناعم فلا مانع من غسله يوميًا، وإذا كنتِ تنوين صبغ شعرك، فاغسلي شعرك في اليوم الذي يسبق وضع الصبغة لتثبيت اللون.. ولكن خبراء التجميل يوضحون العكس: “عليك غسل الشعر في اليوم التالي من وضع الصبغة وليس قبلها؛ لأن الزهم الموجود على فروة الرأس قد يساعدك على منع التهيج”.

الشعر المجعد ينمو أبطأ من الشعر المفرود

ينمو الشعر بمعدل متوسط ​​يبلغ حوالي نصف بوصة شهرياً بغض النظر عن خامته، ولكن المنحنيات الموجودة في الشعر المجعد تزيد من إحساسك بقصره.

تمشيط الشعر بقوة كل ليلة لتوزيع الزيوت

تسبب الفرشاة الاحتكاك الذي يؤدي إلى تلف شعرك وتقصفه وزيادة التهيج في فروة الرأس، بالفعل يمكنك تمشيط شعرك لتوزيع الزيوت، وهو ما يزيد من لمعانه وبريقه، ولكن يجب أن تكون عملية التمشيط برفق ومن دون إفراط.

غسل الشعر بالماء البارد يتركه خالياً من التجعد

لا تساعدك درجة حرارة الماء على تغير نسيج شعرك، ولكن إذا أحسست بنعومة شعرك بعد غسله بالماء البارد، فقد يرجع السبب للمنتج الذي وضعته من الزيوت أو السيليكون أو البلسم وليس بسبب الماء البارد.