غضب وانتقادات بسبب خروج المغربية شيماء من ذا فويس

لم تشفع للفنان “محمد حماقي” كلماته المؤثرة في حق المشاركة المغربية “شيماء عبد العزيز”، عندما توقع أن تكون نجمة كبيرة وستجلس يوما على كرسي لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، فقد عبر رواد الفيسبوك خاصة من معجبيها المغاربة والعرب عن استيائهم لخروج صوت وصف بالذهبي، كما وصفوا القرار بالصادم رغم أنه يصب في مصلحة ابن بلدها.

ورغم أن استمرار المغربي “عصام سرحان” في المنافسة على لقب ذا فويس، كان تعويضا لخروج مواطنته، فإن الكثير من التعليقات ذهبت نحو التعاطف مع المتسابقة “شيماء”، التي وصف البعض خروجها بالمحزن وتوقع الكثيرون أن تصبح نجمة كبيرة خلال سنتين، وستنافس لا محالة أبرز الأسماء الموجودة على الساحة.

ورأى العديد من معجبي المتسابقة المغربية أن المنطق غاب عندما قرر “حماقي” الاستغناء عنها، وتساءل البعض “إن لم تكن شيماء أحلى صوت فمن يستحق بعدها؟”، إلا أن “حماقي” عاد للتأكيد على أن قرار الاستغناء عن “شيماء” كان صعبا للغاية، لكنه واثق من نجاحها.

أما “شيماء عبد العزيز” فقد شعرت بحجم المسؤولية بعد خروجها من البرنامج، وأشارت إلى أن هدفها كان تمثيل بلدها المغرب أحسن تمثيل، وأن يصل صوتها إلى كل العالم العربي، حيث كتبت على صفحتها: “شكرا بزاف على دعمكم وتشجيعكم سعيدة بوصولي لهذه المرحلة، وكنتمنى أن مروري فدفويس من بدايته يكون كان عند حسن ظنكم منذ أول يوم قررت نشارك فيه فدفويس كان هدفي نمثل بلدي الحبيب المغرب أحسن تمثيل و نوصل صوتي للعالم للعربي و الحمد لله من خلال تعليقاتكم تنظن أنني نجحت.”