“حرامي” يعيد خريجة ستار أكاديمي هناء الإدريسي إلى لبنان

تتواجد خريجة برنامج “ستار أكاديمي” المغربية “هناء الإدريسي”، في لبنان لتصوير أغنيتها الجديدة ”حرامي”، المنتظر طرحها قريباً، وهي الأغنية التي تعود بها بشكل مختلف عملت من خلالها على دمج الإيقاع الخليجي بالغربي.

“حرامي” صاغ كلماتها “رامي العبودي”، لحن “سيف عامر” (صاحب أغنية موجوع قلبي)، توزيع “محب الراوي”، ماستورينغ “طوني حداد”، والعمل من إنتاج “هناء الإدريسي.”

واختارت الفنانة المغربية تصوير أغنيتها تحت إشراف المخرجة اللبنانية ”نور طرباي”، حيث كشفت مصادر مقربة من “هناء” أن الرؤية الفنية للكليب تتوافق وتصورها، خاصة وأنها تطمح للعودة إلى الساحة الفنية بقوة، الشيء الذي دفعها إلى رصد ميزانية ضخمة لتقديم العمل في شكل احترافي متكامل.

يذكر أن “هناء الإدريسي”، هي خريجة برنامج ستار أكاديمي في نسخته الثالثة حيث بلغت حينها المراحل النهائية من المسابقة برفقة كل من اللبناني “جوزيف عطية” والمصري “هاني حسين”، وكانت قد أصدرت بعد خروجها من البرنامج، أغنية باللهجة اللبنانية حملت عنوان: ”ما بصدق”، إضافة إلى ديو غنائي جمعها والفنان جو أشقر بعنوان: ”لا السهر سهر”، كما طرحت أغنية وطنية مغربية بعنوان ”بلاد الأمان”، في حين كان آخر عمل فني لها بعنوان ”يخرب بيتك”.