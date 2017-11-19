خريج ذا فويس محمد عدلي مرشح لجائزة ”موروكو ميوزيك أوورد”

أعلن القائمون على جائزة ”موروكو ميوزيك أوورد”، خلال مؤتمر صحفي انعقد بمدينة الدار البيضاء (المغرب)، عن ترشيح خريج ذا فويس الفنان المغربي “محمد عدلي” لإحدى جوائزها ضمن فئة الراي والموسيقى الشعبية، عن أغنيته ”نديكلاري نبغيك”، وذلك، إلى جانب الفنانة الشعبية الأكثر نجاحاً وانتشاراً في المغرب “زينة الداودية.”

وجاء ترشيح “محمد عدلي” ضمن النسخة الخامسة من هذه المنافسة التي تحتفي بالموسيقى المغربية بمختلف أنماطها وتنوعاتها، بعد أن سجل الطلب على أغنيته “نديكلاري نبغيك” ارتفاعاً كبيراً من قبل مستمعي الإذاعات الخاصة المغربية.

ومن المقرر أن تنطلق عملية التصويت ابتداءً من 21 من نوفمبر الجاري، في حين سيتم تسليم الجوائز يوم الــ 11 ديسمبر المقبل بمدينة الدار البيضاء، بحضور نجوم الفن والثقافة والإعلام.

من جانبه، كشف مدير التظاهرة “سفيان زنيفي”، أن هذه الجائزة السنوية التي دأب القائمون على تنظيمها لخمس دورات، تؤكد فيما لا يدع مجالاً للشك، الاهتمام الكبير بالفن والفنانين المغاربة، حيث رأى أن هذه الاحتفالية تعتبر تكريماً لأبرز ممثلي الأغنية المغربية الذين يتنافسون على سبعة أصناف موسيقية.

يذكر أن الفنان “محمد عدلي” طرح مؤخراً أغنيته الجديدة تحت عنوان “ماصدقتيش”، والتي حققت نسبة عالية من المشاهدات على موقع اليوتيوب بلغت أكثر من 5 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة.