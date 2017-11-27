رسميا: خطبة الأمير هاري من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل

في بيان رسمي صادر عن قصر كينسينغتون، تم الإعلان رسميا عن خطبة الأمير هاري من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. وأكد البيان على إتمام الزواج في ربيع 2018.

وفي شهر نوفمبر 2016 أكد الأمير هاري على علاقته الوثيقة بالممثلة الأمريكية معربا عن استيائه من المضايقات التي تتعرض لها، مطالبا وسائل الاعلام بالتوقف عن إلحاق الأذى بها. ومن المعروف أن الأمير هاري يأتي في الترتيب الخامس في وراثة عرش إنجلترا.

أما خطيبته ميغان ماركل فقد كانت مرتبطة بعلاقة زواج لمدة عامين من المنتج الأمريكي تريفور أنجلسون، واستمر زواجهما من 2011 وحتى عام 2013.

وقد شاع عن الأمير هاري حبه للسهر ودخوله في العديد من العلاقات. فقد دخل في علاقات قبل ذلك مع كريسيدا بوناس وقبلها مع تشيلسي ديفي.

على أية حال يسعى الأمير الشاب الى تعديل طباعه، وقد بدأ ذلك بالفعل منذ التحاقه بالجيش البريطاني، لا سيما عندما انتقل للخدمة في أفغانستان، وربما يكون الزواج دافعا قويا لتعديل سلوكياته.