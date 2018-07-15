خطوات الجمال الطبيعي والنضارة

لا جدال في أن ملامح وجوهنا تختلف من شخص لآخر فهناك الوجه البيضاوي، و المستدير، والمستطيل، والماسي، و المثلث، و الوجه القلبي.

وكثير من السيدات تحديدا تسعى دائما للحصول على وجه مشرق ممتلئ وخالي من التجاعيد والبثور ،وبعيداً عن عمليات التجميل وحتى تحصلي سيدتي على ما ترغبين من وجه ممتلئ ودائري وجميل إليك بعض الخطوات:

أولا عليك الاهتمام بغذائك سيدتي والحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة لبناء جسمك ووجهك بطريقة سليمة مع المحافظة على شرب كميات كافية من الماء.

ثانيا مراعاة اخذ قسط كافي من النوم ، لأن السهر و الارق من أهم الأسباب التي تجعل الوجه نحيل وباهت.

ثالثا استخدمي خدع المكياج لجعل وجهك دائري، من خلال وضع البلاشر (أحمر الخدود) تحت عظمة الخد بكثافة أو استخدمي أساس أغمق بدرجتين من بشرتك، وضعيه بخط موازي على الوجه و ستلاحظين أن وجهك قد اصبح أعرض من ذي قبل.

رابعا قومي بقص شعرك بشكل قصير يصل إلى اسفل الذقن أو بتدريج الشعر من أعلى الرأس كي يبدو أكثر كثافة وإبقائه قريباً نسبياً من الوجه.

خامسا استخدمي بعض الخلطات الطبيعية لتسمين الوجه وجعله ممتلئ ، حيث تحتوي على الحليب و العسل و الشوفان بنسب متساوية وفردها على وجه نظيف، و تركها مدة 20 دقيقة إلى نصف ساعة، ثم إغسلي وجهك بماء دافئ ، كرري العملية 3 مرات أسبوعيا لنتيجة احسن وأفضل.

سادسا عليك تجربة تمارين للوجه، بحيث يصبح ممتلئ ومشدود وأكثر نضارة ، بالقيام بحركات دائرية وناعمة من أسفل الوجه إلى أعلى ثم إلى الجانبين.

سابعا :: اختاري أي خلطة من الخلطات التالية للحصول على اشراق ونضارة بشكل دائم :

ـ خلطة الخميرة: تحتاج إلى تكرار استخدام هذه العجينة على الأقل مرتين في الأسبوع، وهي تصنع من الخميرة مع القليل من الطحين وملعقة ماء ورد وملعقة صغيرة من الليمون، وتوضع على الوجه بما لا يزيد عن نصف ساعة.

ـ خلطة زيت الزيتون مع الخيار: هذه خلطة تهب الوجه نضارة وإشراقا وتجعل البشرة أكثر حيوية، ويصنع هذا القناع والماسك بإضافة ملعقتين من زيت الزيتون، وملعقتين من عصير الخيار، والقليل من بياض بيضة.

ـ خلطة البطاطا: تقوم البطاطا بسبب النشا التي تتكون منه بمص الدهون، لذلك تقشر وتقطع لشرائح وتمد على الوجه لتمتص الزيوت وبالأخص قرب الأنف إذ لوحظ أنه يحتوي على الزيوت، تحتاج إلى خمس دقائق على الوجه

ـ خلطة الفراولة واللبن: تتكون هذه الخلطة من القليل من الفراولة المهروسة وملعقتين لبن، ويدهن بها الوجه بما لا يقل عن نصف ساعة.

ـ خلطة كوكتيل الخضراوات: يوضع البقدونس، والسبانخ مع عصير الليمون في الخلاط، ثم يدهن به الوجه لنصف ساعة، وسيلاحظ الفرق فورا على الوجه.

ـ خلطة الكوكتيل: تخلط المكونات كلها البقدونس، والجزر، وعصير الليمون في خلاط الجزر ثم تدهن على الوجه.