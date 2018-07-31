خطوات مهمة تمنح الوقاية القصوى لبشرتك في الصيف

اعلمي أن أشعة الشمس فوق البنفسجية هي أولى أعداء البشرة التي تجلب لها الخطوط المبكرة وتجعلها تبدو باهتة وأقل إشراقا وحيوية، وخاصة في فصل الصيف الحار، لذا لابد أن تكوني حريصة تماماً على حمايتها، لذلك سنقدم لك أفضل الطرق وأكثرها تأثيراً في القيام بهذا الدور

*كريم الترطيب

كوني ذكية واختاري الكريم الذي يحتوي على مرشحات كافية لحماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية. اختاري كريما لا يقل عن درجة SPF30 خاصة في موسم الصيف لأجل تأمين الوقاية القصوى.

ووفقا لرأي الخبراء والأخصائيين، فإن 15 دقيقة في اليوم كافية لأن تأخذي كفايتك من فيتامين «D»، الذي يمكنك استمداده من أشعة الشمس. وأي وقت أكثر من ذلك قد يعرض بشرتك للخطر ويجلب لها الكثير من المشاكل.

*التسمير الذاتي

تحرص الكثير من النساء خلال فصل الصيف على استعمال مستحضرات التسمير الذاتي (Self Tan) من أجل الحصول على طلة برونزية جذابة. وللحصول على الطلة المنشودة، ينصح بوضع مستحضرات التسمير الذاتي على مساحة كبيرة من البشرة دائماً، وليس على الأجزاء البيضاء من البشرة فحسب.

فوضع مستحضر التسمير الذاتي على الأجزاء البيضاء فقط يجعل البشرة تبدو كما لو كان بها بقع، أما إذا تم وضعه على مساحة كبيرة، فستبدو البشرة أكثر تجانساً.

وقبل وضع مستحضرات التسمير الذاتي، عليك باستعمال مستحضر التقشير أولاً، لأن البشرة الناعمة تساعد في الحصول على نتائج أكثر تجانسا. واحذري عند استعمال مستحضر التسمير الذاتي بالقرب من العينين، كي لا تدخل المادة فيهما. ومن الأفضل تغطية الحواجب أو مسحها بمنديل ورقي بعد وضع المستحضر، وإلا فقد تبدو البشرة أسفلهما أكثر قتامة.

والبديل أن تلجئي للماكياج لإخفاء المناطق البيضاء التي تظهر حول العينين بسبب ارتداء النظارة الشمسية مثلاً.

وبعد وضع مستحضرات التسمير، لابد من استعمال كريمات الحماية من الشمس؛ لأن المناطق البيضاء تظل حساسة للشمس حتى بعد تسميرها، ومن ثم تكون عُرضة للحروق الشمسية..

*رطبي يديك أيضاً

إذا كنت تستعملين كريما خاصا بترطيب اليدين، فأنت تدركين تماما أهمية هذه الخطوة، لكن ربما أنك لا تعرفين أن هذا المرطب يجب أن يحتوي على مرشحات وقاية عالية من الشمس لحمايتهما من أشعة الشمس فوق البنفسجية ومن ثم من الشيخوخة المبكرة، لا سيما أنهما مثل بشرة الوجه، معرضتان لأشعة الشمس في كل الأوقات.

دلليهما واهتمي بهما تماما كما تفعلين مع بشرة وجهك لأنهما تماما مثل الوجه معرضتان دائما لتاثيرات العوامل الخارجية القاسية مثل المنظفات وأعمال البيت والهواء الجاف والشمس وغيرها.

*الماء ثم الماء ثم الماء

مهما كنت متعبة أو في عجلة من أمرك، يشدد خبراء الصحة والتغذية على ضرورة شرب كمية كافية من الماء في كل يوم ولا تقل عن 8 أكواب كبيرة، وهو ما يعادل لترين ونصف إلى 3 لترات من الماء وبين فترات متباعدة، فهو لا يحتوي على سعرات حرارية كما أنه متوفر، ومفعوله سحري بالنسبة للبشرة، حيث يلينها وينقيها من السموم فتبدو دائما صافية وناعمة الملمس ومرتاحة وهو ما تسعين بلا شك إليه في كل يوم.