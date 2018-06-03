خطوات بسيطة تساعد على تفتيح الكوعين

يعتبر الكوعين من أكثر المناطق في الجسم التي تتراكم عليها بشكل ملفت طبقات من الخلايا الميتة، ويؤدّي هذا الأمرإلى ظهورها، وبشكل ملحوظ بلون أغمق من لون باقي الجسم، لذلك تحتاج إلى اهتمام كبير وتركيز على التفتيح، إليك مجموعة من الخطوات المساهمة في تفتيح الكوعين، وهي كالتالي:

– التزمي بترطيب هذه المنطقة يومياً واستخدمي الكريم المرطّب المناسب قبل النوم.

– دلّكي كوعيك بشكل يومي مستعينة بزيت اللوز ذات التأثير الجيّد على ليونة البشرة ونعومتها.

– أكثري من شرب الماء لما له من فوائد مذهلة في ما يتعلّق بصحة البشرة ونضارتها، إضافة إلى فعاليّته في إزالة الشوائب عن الجلد.

– ابتعدي قدر الإمكان عن استعمال بعض الكريمات المبيّضة ذات التأثيرات السلبية على الجلد، فمن المهمّ أن تدقّقي كثيراً بالكريم قبل استخدامه.

– كما ندعوك إلى الخضوع لعمليّة تقشير لجسمك مرّة في الأسبوع، مع إعطاء أهميّة خاصّة للكوعين.

خلطات ذات فعاليّة كبيرة في تفتيح الكوعين

1- خلطة الليمون والعسل

حضّري هذه الخلطة المنزليّة بطريقة سهلة، وذلك عبر مزج نصف كوب من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من العسل، وإدهني بعدها المنطقة المستهدفة بهذا المزيج واتركيه لمدة عشرين دقيقة، ثم ضعي هذه الخلطة ثلاث مرّات في الأسبوع بغية الحصول على النتيجة المرجوّة.

2- خلطة السكر وزيت الزيتون

تلعب هذه الخلطة دوراً ملفتاً في تقشير خلايا الجلد الميتة والتي يسهل تراكمها حول الكوعين والركبتين أيضاً، حضّريها عبر إضافة نصف فنجان من زيت الزيتون إلى ما يعادل الفنجان من السكر الأبيض أو الأسمر، ثمّ قومي بفرك كوعيك لمدّة ثلاثة دقائق مكرّرة هذا العمل ثلاث مرّات أسبوعيّاً.



وبعد تطبيق إحدى تلك الخلطات أو غيرها، ادهني الكوعين بماء الورد البارد الذي يساهم في ترطيب البشرة وتفتيح لونها المائل نحو الإسمرار.