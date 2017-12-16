خطوات ضرورية لتحصلي على “تاتو” ناجح لحاجبيك

باتت تقنية تاتو الحواجب المؤقت أو الدائم منتشرة بشكل واسع، وتلجأ لها الكثيرات إما بسبب تساقط شعر الحاجبين نتيجة للإصابة بأمراض معينة أو اتباع علاج محدد، أو نتيجة للتعرض لإصابة في منطقة الحاجب تؤدي لعدم نمو الشعر بصورة طبيعية أو لخفته وعدم أخذه الشكل المرتب.. وأي كانت أسبابك تابعي معنا خطوات رسم التاتو لحواجبك.

– في البداية قد يتطلب منكِ عمل التاتو لحاجبيك عدم نزع شعرهما لفترة؛ وذلك لمعرفة رسمة الحاجب الطبيعية والاسترشاد بها.

– ترسم المتخصصة الحواجب بالطريقة التقليدية حتى تصل إلى شكل مناسب لوجهك ويكون مُرضيًا لكِ، لتسترشد بهذه الرسمة في عمل التاتو.

– بعد الحقن بالبنج الموضعي، تستخدم المتخصصة إبرة لحقن الجلد بالمادة الملونة.

– هناك نوعان أساسيان من التاتو، إما دائم وفيه تُستخدم صبغة دائمة لا تزول سوى بالليزر، أو تاتو مؤقت يزول بعد مرور عام ونصف إلى عامين.

– من الصيحات الحديثة في تاتو الحواجب، المعروف بثلاثي الأبعاد أو الشعرة بشعرة، والذي يهدف إلى منح الحاجبين مظهراً أقرب للشكل الطبيعي، حيث تُستخدم إبرة رفيعة جدًا لرسم شعيرات دقيقة بلون الشعرة الطبيعية وسُمكها.

نصائح للحصول على أفضل نتائج التاتو:

– اختاري لون الحواجب المناسب للون بشرتك وشعرك، وتجنبي الأسود لأنه يتحول إلى الأزرق بمرور الوقت.

– احرصي على الحصول على رسمة حاجب مناسبة لوجهك وأقرب للشكل الطبيعي.

– احرصي على الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة عقب الحصول على التاتو لفترة لا تقل عن 4 أيام، واحرصي على استخدام كريم واقٍ من الشمس لحماية لون الحاجبين من البهتان.