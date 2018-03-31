خطوات مكياج تبرز جمال العيون الخضراء

إن كنت من صاحبات العيون الخضراء، فأنت ترغبين بوضع مكياج رائع ومميز يبرز جمال لون عينيك، لذا إليك أبرز خطوات مكياج العيون الخضراء:

– الخطوة الأولى تقوم على تطبيق كريم الأساس في البداية على كامل الوجه، واحرصي على أن يكون مناسباً للون بشرتك، كي يساهم في توحيد لونها.

– الخطوة التالية تعتمد على استعمال الكونسيلر أو خافي العيوب لإخفاء ما لم يتمكنّ كريم الاساس من إخفائه، وبالتالي تحصلين على بشرة ذات لون موحّد.

– ومن ثم إبدأي بوضع ظلال العيون على الجفن العلوي للعين، واستعيني باللون الأخضر الخفيف كي لا يكون مكياجك قوياً جداً ومبالغاً به، وبواسطة فرشاة صغيرة مخصصة له، وزّعي ظلال العيون الأخضر الخفيف على الجفن العلوي حتى الجهة الخارجية.

– ثم من خلال الفرشاة الصغيرة، ارسمي خطاً رفيعاً جداً من ظلال العيون أسفل الرموش عند الجفن السفلي، بدءاً من الجهة الداخلية وصولاً إلى الجهة الخارجية للعين، على أن يلتقي عند النهاية مع خط ظلال العيون للجفن العلوي.

– يمكنك الاستعانة بآيلاينر باللون الأخضر لتحديد العيون، ثم ارسمي خطاً رفيعاً عند الرموش للجفن العلوي مع تحديد الخط الرفيع عند الجفن السفلي، ليلتقيا عند الجهة الخارجية.

– وتعتبر هذه الخطوة اختيارية، إذ يمكنك الاستغناء عنها، وهي تقوم على تحديد داخل العين بواسطة قلم كحل أخضر، لأن اللون الأسود يجعل عينيك غير متناسقتين مع اللون الأخضر لظلال العيون.

– ولا تنسي في الختام الماسكارا السوداء لتبرزي نظرة عينيك، واستخدمي الألوان الهادئة لأحمر الشفاه كالوردي الفاتح أو البنفسجي الفاتح وغيرها.