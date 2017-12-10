5 خطوات عليك القيام بها عند وضع طلاء الأظافر الداكن

طلاء الأظافر الداكن من أحدث صيحات طلاء الأظافر المنتظرة في شتاء 2018، ولكن قبل أن تستخدمي أي لون داكن، عليك أن تعلمي مجموعة من الخطوات التي تحمي أظافرك وتجعل اللون يدوم طويلاً:

تمهيد الأظافر

قبل وضع الطلاء الدكن، عليك تمهيد الأظافر بوضع مستحضر أساسي شفاف يمنع من تغلغل اللون داخل طبقة الظفر، مع الحفاظ على الطلاء أطول فترة ممكنة قبل أن يتقشّر.

الفازلين ضروري

تمرير الفازلين على حدود الأظافر الخارجية ضروري قبل وضع الطلاء الداكن لعدم السماح بخروج اللون الذي اخترته عن حدود الأظافر، وتسهيل عملية تنظيف اللون في حال لا تملكين الوقت الكافي لذلك.

تكثيف اللون

يظهر طلاء الأظافر الداكن الفراغات المحيطة بشكل واضح، لذلك ننصحك بجعل الألوان الداكنة كثيفة من خلال وضع طبقتين من طلاء ‏الأظافر لتغليف اللون جيداً وإظهار المدى المطلوب في أصابعك.

عدم تصبغ الأطراف

لا مجال للخطأ عند وضع الألوان الداكنة على الأظافر لأنه من الصعب إزالته من دون تصبّغ الأطراف، لذلك يجب أن يكون الطلاء جديداً وخال من المواد الجامدة، كما أن الريشة لا تستطيع مدّ اللون بطبقات متعددة إذا كانت ناشفة.

ملمع الأظافر الشفاف

ضعي الملمّع فور الانتهاء من تمرير اللون الداكن على الأظافر، وننصحك باختيار المستحضرات اللماعة التي تحمي اللون وتمنع التشققات أطول فترة ممكنة.