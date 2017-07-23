خطوبة ابنة الفنان شريف منير والفنان محمود حجازي

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سوف تقترن أسما ابنة الفنان شريف منير من الفنان الشاب محمود حجازي، وقامت ابنة الممثل شريف منير بنشر الخبر على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقاً بالصور والتفاصيل.

حيث كشفت أسما عن وجود مشروع زواج يربطها بالفنان محمود حجازي، وقالت أن خطبته لها قد اقتربت، ويأتي ذلك بعد قراءة الفاتحة، وقرأ المعجبين الخبر على صفحتها على موقع “الفيس بوك”.

نشرت أسما الخبر السار مرفوقا بمجموعة من الصور وعلقت عليها قائلة: “..طيب إحنا قرينا الفاتحة وإن شاء الله لما نتخطب هنقولكوا.. يعني بحبك يا محمود حجازي..”.

الجدير بالإشارة فإن أسما الابنة الكبرى للممثل شريف منير، كانت لديها تجربة زواج سابقة وأنجبت فيها طفلة اسمها “لارا” تبلغ من العمر 6 سنوات.

أما الفنان محمود حجازي ممثل تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأول انطلاقة في مساره الفني كانت من خلال مسرحية تحمل عنوان “السلطان الحائر”، وقف فيها مع الممثل محمد رياض، وبعد ذلك تقمص العديد من الأدوار في المسلسلات الدرامية، آخرها كان في مسلسل “كلبش” مع النجم أمير كرارة.