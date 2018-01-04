باريس هيلتون تقول “نعم” على الخطوبة فوق الثلوج

أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية وحفيدة مؤسس فنادق هيلتون ” باريس هيلتون” عن خطبتها للممثل وعارض الأزياء كريس زيلكا. وكان قد تقدم زيلكا لخطبة هيلتون أثناء رحلة للتزحلق على الجليد في نهاية هذا الأسبوع. كما أنهما يتواعدان منذ عامين.

ولقد ظهر خاتم الخطوبة في صورة نشرتها هيلتون على حسابها على موقع تويتر، ويبدو كبيراً وثميناً للغاية حيث أنه يقدر ثمنه بـ 2 مليون دولار، وكتبت هيلتون: “لم أشعر أبداً بمثل هذا القدر من السعادة والأمان والحب، فهو مثالي بالنسبة لي في كل شيء، وأظهر لي أن القصص الخيالية موجودة بالفعل!” كما قامت هيلتون بنشر عدة صور لهما معاً وقد علقت عليها : ” قلت نعم .. أنا سعيدة ومتحمسة للغاية لأنني سأتزوج حب حياتي فهو توأمي الروحي وأفضل صديق لي، أشعر أنني الأكثر حظاً في العالم، فأنت حلمي الذي تحقق، والقصص الخيالية لها وجود”، وكان زيلكا وهيلتون في رحلة بمدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، عندما ركع زيلكا على ركبته وتقدم لخطبتها.

يذكر أن زيلكا هو الذي لعب دور البطولة في المسلسل الدرامي الأمريكي “ذي ليفت أوفرز”، وكان قد التقى بهيلتون لأول مرة قبل ثماني سنوات.

باريس ويتني هيلتون (مواليد 17 فبراير 1981) هي مغنية وممثلة وعارضة أمريكية، وهي حفيدة كونراد هيلتون (مؤسس فنادق هيلتون) ووريثته. عاشت طفولتها وريثة لسلسلة تلك الفنادق، ثم اشتهرت بعد عرضها الأفلام المثيرة للجدل.

بدأت شهرة باريس ترتفع في عام 2001، حيث قادتها شهرتها لأن تشترك في برنامج الحياة الواقعية The Simple Life على قناة Fox الأمريكية والذي وصل الآن إلى موسمه الخامس. كممثلة برزت باريس هيلتون في عدد من الأدوار الثانوية في بعض الأفلام، أبرزها فيلم الرعب ( The House Of Wax) سنة 2005 والتي حازت فيه على جائزة التوتة الذهبية لدورها في الفيلم. وفي عام 2006 قامت بنشر ألبومها الأول بعنوان Paris.

تعرضت باريس هيلتون لعدد من المشاكل مع القانون، كان آخرها في عام 2010 في كأس العالم حيث ضبطت وهي تدخن الحشيش في إحدى مباريات كاس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. وسبق ذلك في عام 2007، فقد حكم عليها بالسجن 45 يوماً ثم تم تخفيفها إلى 23 يوماً فقط حيث تم ضبطها وهي تقود سيارتها البنتلي برخصة موقوفة.

ولدت باريس هيلتون في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر أولاد ريتشارد و‌كاثي هيلتون. ثم انتقلت إلى مدينة لوس انجلوس للعيش هناك وقد استطاعات أن تحقق شهرة في عدة أيام من خلال برنامج الحياة البسيطة. تقدر ثروة باريس هيلتون ب 100 مليون دولار ولكن تقدر ثروة عائلتها ب 5,0 مليار دولار.