بالصور: جنات تعلن خطوبتها على المستشار القانوني لحملة الرئيس السيسي

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كما سبق ونشر موقع “اليقظة” في خبر سابق، أعلنت النجمة المغربية “جنات” خطوبتها من شخصية مصرية، الخطوبة التي تمت بمقر إقامتها بالمغرب حضرها عدد من أفراد عائلتها ومن أصدقائها الفنانين في مقدمتهم الفنانة “حكمت” و”مراد الأسمر”.

وكشفت مصادر مقربة أن خطيب النجمة “جنات” هو “محمد عثمان نعمان” وهو المستشار القانوني لحملة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ومدير مؤسسة أبو شقة للمحاماة، وهو من أشهر المتخصصين في القانون الجنائي في مصر والوطن العربي.

وكانت “جنات” قد كشفت خلال مؤتمر صحفي انعقد على هامش مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان أصوات نسائية التي احتضنته مدينة تطوان (شمال المغرب)، أنها تعيش قصة حب، وأنها قد تعلن خبر الزواج في أي لحظة، كما أكدت ألا مانع لديها في الزواج من شخص يحمل جنسية مختلفة عن جنسيتها، لأن ما يهمها هو التفاهم والاحترام المتبادل وتقارب الأفكار وأن يكون بعيداً عن المجال الفني، وهو ما حدث بالفعل، حيث اختارت أن يكون شريك حياتها مصرياً ورجل قانون.

وكانت الفنانة “حكمت” قد نشرت على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، فيديو تظهر من خلالها الفنانة “جنات” بزي مغربي، ومحمولة على الهودج الذي يسمى باللهجة المغربية “الطيفور.”