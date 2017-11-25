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بالصور: خطوبة مريم أوزرلي (السلطانة هيام) من مذيع مصري

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نوفمبر ٢٥ ,٢٠١٧

أعلنت الممثلة التركية مريم أوزرلي والمعروفة في الشرق الأوسط باسم “السلطانة هيام” أنها قد ارتبطت رسميا في علاقة خطوبة من المذبع المصري باسل الزارو.

حيث أكدت أنه عرض عليها الزواج في دبي ووافقت بعدما تعرفت عليه في وقت سابق. وخلال تواجد أهلها في دبي قبل أسبوعين تقدم باسم لخطبتها، ووافق الأهل تماما خاصة أمها، فقد نصحتها قبل ذلك بعدم الزواج من رجل تركي لأنه سيكسر قلبها. وقد سبق وأن أعلنت مريم أنها لن تتزوج سوى من الرجل الذي يحب أبنتها لارا، والتي تبلغ من العمر خمس سنوات.

تعرفت مريم على باسل في إمارة دبي في الصيف الماضي، وكللت هذه العلاقة بالخطوبة في انتظار الزواج قريبا.

من المعروف أن باسل الزارو مذيع مصري من أصل فلسطيني، ويعمل في دبي، ولم تذكر أي وسيلة إعلام حتى الآن مكان إقامة العروسين بعد الزواج، لكن على ما يبدو ستكون إمارة دبي هي محل الاقامة بعد زواجهما.

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