خطوبة مي سليم ومحمد الكيلاني تتم بسرية في رمضان والزفاف بعد العيد

سلطت الصحافة المصرية الضوء على خطوبة النجمة مي سليم ومحمد الكيلاني، وقالت أنها جرت في سرية تامة وبعيدا عن الأضواء تجنبا لأعين الإعلاميين واهتمام الفضوليين، وطبيعي أن تتكتم مي على مسألة تتعلق بحياتها الشخصية، لأنها حريصة أن لا يتسرب أي تفاصيل عنها، ويرتقب أن يكون حفل الزفاف خلال العيد أو بعده بأيام في أحد أفخم فنادق القاهرة.

تمكن الإعلام من كشف فرحة النجمة مي سليم التي احتفت بخطوبتها من النجم محمد الكيلاني خلال شهر رمضان، حيت تمت في أجواء يكتنفها الكتمان والسرية، لكن تسربت أخبار تفيد أن الخطيبين قام باقتناء محابس الخطوبة أو “الشبكة” من محل المجوهرات الشهير في مصر “إيهاب ميراج” قبل أيامٍ قليلة من حفل الخطوبة، ويرجح أن يكون حفل الزفاف بعد عيد الفطر المبارك، لكن بعض الإعلاميين توقعوا أن يكون خلال عطلة عيد الفطر.

ويمكن القول أن مي سليم التي تشارك في الدراما الرمضانية في مسلسل “عوالم خفية”، الذي يخوض بطولته الزعيم عادل إمام كان قد سبق لها التعاون مع خطيبها محمد الكيلاني منذ عدة سنوات، في فيديو كليب قديم يتمثل في أغنية تحمل عنوان “يبقى انت أكيد في مصر”، ولم يلتقيا ولا مرة واحد ة بعد ذلك. في حين محمد كيلاني التقى جمهوره في عدة مسلسلات، نذكر من بينها “ونوس” مع الفنان القدير يحيى الفخراني، وشارك في مسلسل “مريم” مع النجمة اللبنانية هيفا وهبي، ويتواجد في رمضان 2018 مع الممثلة غادة عبد الرازق في مسلسل “ضد مجهول”.