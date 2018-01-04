ملحم زين يشرح حقيقة خلافه مع عاصي الحلاني وسر الكيمياء بينه وبين وائل كفوري

حلَّ النجم ملحم زين ضيفاً ضمن برنامج “بصراحة” الذي تقدمه الإعلامية باتريسيا هاشم عبر أثير إذاعة “فايم اف ام”، فتحدث عن نجاحات ألبومه “الجرح اللي بعدو”، وأعماله المقبلة، وخلافه مع النجم عاصي الحلاني.

وجّه “ريس الأغنية اللبنانية” ملحم زين في بداية الحلقة، معايدة إلى كل الأصدقاء المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأكد أنه يكنّ محبة خاصة للطائفة المسيحية بسبب معاملتهم ومسامحتهم ومحبتهم. مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الناس باخلاقياتهم، لا وفقاً لديانتهم. معتبراً أنّ جميع الحروب في العالم هي نتيجة للتعصب والتطرف وعدم قبول الآخر.

ورداً على سؤال حول النجاحات التي حقّقها خلال الصيف سواء من خلال المهرجانات التي أحياها أو ألبومه المميز، شكر ملحم الله على كل شيء وشكر محبة الجمهور له.

وحول حفلتي ليلة رأس السنة، لفت زين إلى أنّ حفلاته مع النجم وائل كفوري دائماً ما تكون مميزة، لأنّ بينهما كيمياء ومحبة. والحفلة الثانية مع النجمة نوال الزغبي التي يكن لها محبة كبيرة، وأيضاً مع الصديق والأخ العازف الموسيقي غي مانوكيان الذي يعتز به.

ورداً على سؤال حول تباهيه بالصداقة التي تجمعه مع وائل كفوري ويبدو أنّ هذه الثنائية تزعج بعض الفنانين على ما يبدو؟ قال زين أنّ وائل مُحب ومن الواجب على كل الفنانين أن يحبوا بعضهم. وتابع ضارباً المثل بفناني الخليج الذين يتعاملون مع بعضهم بمحبة.

وفي سؤال “هل خسر النجم عاصي الحلاني ليربح النجم وائل كفوري خاصة بتصريحه التلفزيوني عندما أشار أن وائل هو نجم المهرجانات الأول؟ ” أجاب ملحم: “وحياة ولادي لأ”.

وأضاف أنه يعتبر عاصي أخاً له وليس هناك أي شيء مقصود بكلامه حينها وهو ليس من هذه النوعية. وتابع أنه عندما ذكر حينها أن وائل كفوري هو نجم المهرجانات، فلم يكن يعني أن عاصي ليس نجماً أو نجم المهرجانات أيضاً، وأضاف ملحم أن الأمور ذهبت إلى مكان “مش حلو” ولا يقصده أبداً.

رغم أنه أشار خلال الحلقة حينها إلى أن الحفل الذي أحياه مع عاصي الحلاني ليلة رأس السنة الماضية كان من أنجح الحفلات.

وحول ردّ ماريتا الحلاني عليه عندما قالت “عاصي الحلاني هو نجم المهرجانات”، أشار ملحم أنه كان على ماريتا أن لا تدخل في هذا النقاش نهائياً. متابعاً “فليرد والدها آنذاك، وكان أفضل لها ألّا ترد وتدخل في مهاترات هو يرفضها ولا يريدها”.

وأكد ملحم زين في هذا المحور أن هناك “عِشرة طويلة” عمرها سنوات تربطه بعاصي الحلاني وهو أخ عزيز ومحبته لوائل لا تتناقض مع محبته وعلاقته بعاصي.

وهل يبادره وائل كفوري نفس المحبة؟ قال ضاحكاً “إن وائل ما بيطلع ليحكي”. وأضاف لو لم تكن هذه المحبة متبادلة، لما كان ليعلن علناً عن محبته لوائل ولصوته ولمشواره الفني.

وعن مواقع التواصل الاجتماعي، أكدَّ زين أنّ هناك عداوة مطلقة بينه وبين السوشيال ميديا، ولفت أنه مقصّر على مواقع التواصل التي أصبحت حالة ضرورية.

وحول تأجيل تصوير أغنية “ضلي ضحكي” مع المخرج سعيد الماروق فهل الموضوع له علاقة بـ MBC والأزمة التي تمرّ بها؟ وهل تأثرت علاقته بالشركة؟ أكد زين أنّ الذي حصل مع المحطة شأن داخلي لا يريد التطرق إليه.

وأكدَّ أن هناك التزاماً كاملاً بالاتفاق الذي جرى بينه وبينها. وتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وبعد أن عبّر بطريقة غير مباشرة عن تضامنه مع قضية القدس من خلال إعجابه بأداء وصوت الطفلة الفلسطينية شيماء أبو لابدة التي أدت أغنيته “غاب الغالي” ضمن برنامج “ذا فويس كيدز” ووجه تحية عن طريقها إلى فلسطين مع رفضه لقرار الرئيس الاميركي بأن القدس عاصمة لإسرائيل، فهل يفكر بتقديم أغنية خاصة للقدس؟

شدّد زين أنّ مدينة القدس تعني للجميع خاصة أن هناك مظلومية وسرقة تتم لا يمكن السكوت عنها.

ووجّه تحية إلى كل الدول العربية التي رفضت الضغوطات وقامت بالتصويت لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي حال شعر أنه يجب أن يقدم أغنية وطنية إلى القدس سيقدمها دون أي تردد فهو لا يساوم على قناعاته.

وفي الختام، هل سيترشح زين إلى الانتخابات النيابية المقبلة؟ نفى ملحم زين هذا الخبر، وأشار أنه ترامى إليه أنّ النجم معين شريف هو من سيترشح، وبالتالي هو يدعمه لأنه يقول رأيه بصراحة دون خوف والشعب يريد مثل معين شريف في البرلمان اللبناني.