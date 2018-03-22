خلاف يشتعل بين درة ووفاء عامر على “نسر الصعيد”

طفا سوء تفاهم شديد بين الفنانة وفاء عامر والفنانة درة، على خلفية الخلاف على مسألة ترتيب الأسماء على شارة البداية في مسلسلهما الرمضاني الجديد الذي يحمل عنوان “نسر الصعيد”، حيث تقاسمتا البطولة فيه مع النجم المصري محمد رمضان، وقد رفضت كل منهما التنازل عن مطلبها

لم يحسم بعد في خلاف درة ووفاء عامر، برغم العديد من المحاولات من طرف المنتج والمخرج لطيه وتقريب وجهات النظر، علماً أن بوادر الأزمة اشتعلت بسبب مسألة ترتيب الأسماء على شارة البداية لمسلسل رمضاني من نوع “الأكشن”، وكانت وفاء عامر وقبل الانطلاق في تصوير المشاهد، قد اتفقت مع المنتج جمال العدل على كتابة اسمها بعد النجم محمد رمضان مباشرة، لكن المنتج لم يدون الاتفاق بشكل رسمي ضمن بنود العقد المبرم، حسب ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام.

وبالموازاة مع ذلك كانت النجمة التونسية درة بدورها اشترطت وضع اسمها على لوحة واحدة، وهذا ما لقي رفضاً شديداً من طرف وفاء عامر، كونها تفوقها في الخبرة ومسارها الفني أثرى منها، وهذا ما رشح لتطور سوء التفاهم من دون التوصل إلى طريقة تذيب جليد الخلاف.

يذكر أن المسلسل الجديد “نسر الصعيد”، يشارك في بطولته كل من النجم محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وعايدة رياض، وإلى جانب كل من سيد رجب وأحمد داود، وكتب قصته محمد عبد المعطي، ومن إخراج ياسر سامي، بينما تنتجه شركة “العدل جروب”.