أساليب تخلصي بها طفلك من الإحساس بالخوف الشديد

الشعور بالخوف هاجس يرافقنا منذ الطفولة حتى العمر الكبير، ويتولّد الشعور بسبب عوامل وأمور كثيرة قد يصعب على أهل الطب أحياناً معالجته فيتطوّر ويصبح بما يسمّى الفوبيا.

فالشعور بالخوف عند الأطفال سببه في أغلب الحالات: العائلة أي الأهل بالدرجة الأولى، من حيث اتباع سياسة التربية الخاطئة التي تقوم على التهديد، التوبيخ والصراخ بصوت مرتفع.

وهذه الطريقة اللاتربوية، تجعل الطفل الصغير يفقد ثقته بنفسه ويعيش هاجس القلق على الدوام، فالأطفال الذين يتعرّضون يومياً إلى التنبيه القاسي والكلام الجارح والتوبيخ خصوصاً أمام الغرباء بسبب أي شيء، قد لا نراهم يثقون بأهلهم حتى ويتردّدون في تسلّم أي مسؤولية خوفاً من سماع أي ملاحظة، وبالتالي تتعدد الأسباب ولكن النتجية واحدة: الشعور بالخوف وعدم الثقة بالنفس أو الأمانة.

ويشعر الطفل ذو البنية الجسدية الضعيفة والنحيلة بضعف في التأقلم مع محيطه والأطفال من حوله، فيشعر أنه الحلقة الأضعف والكلّ يتحكّم به ويتسلّط عليه .

وفي الحديث عن الطرق والأساليب لإصلاح هذه الحالة النفسية: