خلطات طبيعية رائعة لإزالة المكياج

من الضروري جداً إزالة المكياج يومياً وخاصة قبل النوم، وليس بالضرورة اللجوء إلى الكريمات للقيام بهذه المهمة، فهناك مواداً طبيعية يمكنك استخدامها في إزالة المكياج ومنها:

الأفوكادو

الأفوكادو الطازجة وعيدان تنظيف الأذن هو كل ما تحتاجين إليه كي تُزيلي مكياج السهرة عن عينيك وتستمتعي بفوائد أحماض الأوميغا 3.

الخيار

لا يقتصر الاستخدام الجمالي لشرائح الخيار على أقنعة الوجه وماسكات العيون، بل يتعدّاها ليشمل إزالة المكياج عن العينين أيضاً.

زيت جوز الهند

استعيني بزيت جوز الهند المتعدّد الاستعمالات لتتخلّصي من الماسكارا السوداء والبلاشر وظلال العينين بلمح البصر.

العسل وزيت اللوز وصودا الخبز

اخلطي حفنة من صودا الخبز مع نصف ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة أخرى من زيت اللوز وستحصلين على مرطب ومنظّف طبيعي متعدّد الاستعمالات.

ماء الهاماميليس وزيت الزيتون

امزجي ملعقة صغيرة من ماء الهاماميليس مع ملعقة من زيت الزيتون وودّعي آخر آثار المكياج على عينيك وبشرتك، وتعتبر هذه الخلطة فعّالة جداً في إزالة بودرة الأساس أو Foundation وظلال العينين وحتى الكونسيلر.