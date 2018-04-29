خلطات طبيعية لتنظيف المطابخ الخشب والألوميتال

المطبخ من أكثر غرف المنزل عرضة للاتساخ؛ بسبب تعرضه اليومي لبقع الدهون والطعام بالإضافة للأتربة الموجودة في الجو، لذا تهتم كل أم بتنظيف المطبخ بشكل خاص لتحتفظ به لامعاً ونظيفاً، هنا نقدم لكِ طرقا سهلة وبسيطة لتنظيف المطابخ الخشب والألوميتال فكوني معنا…

المطبخ الخشب

1- خليط الخل للتنظيف اليومي

اخلطي كوبين من الخل الأبيض مع كوب من الماء، وبللي قطعة قماش نظيفة بهذا الخليط وقومي بمسح المطبخ من الداخل والخارج، وبعدها جففي المطبخ بمنشفة جافة حتى لا يمتص الخشب الرطب التراب مرة أخرى، استخدمي هذا الخليط بشكل يومي لتحصلي على مطبخ لامع ونظيف.

2- بيكربونات الصوديوم لبقع الدهون

الدهون المتراكمة في جوانب خزائن المطبخ قد تكون صعبة التنظيف قليلاً، للتخلص منها ببساطة يمكنك خلط كمية من بيكربونات الصوديوم مع الماء لعمل عجينة وتوزيعها على المنطقة التي ترغبين في تنظيفها ثم افركيها جيداً حتى تختفي البقع الدهنية، ولو كانت البقع صعبة جداً اتركي العجينة عليها لمدة 15 دقيقة ثم قومي بفركها مرة أخرى.

المطبخ الألوميتال

يسهل كثيراً تنظيف المطابخ الألوميتال، عن طريق الاهتمام بتلميعه يومياً بمنشفة جافة لإزالة الدهون والأتربة العالقة، وللحصول على تنظيف عميق وإذابة كل الدهون المتراكمة يمكنك عمل الخليط التالي:

– بيكربونات صوديوم

– نصف كوب عصير ليمون

اخلطي البيكربونات مع عصير الليمون حتى تحصلي على عجينة، وزعيها على سطح المطبخ، وافركي بلطف أماكن تواجد الدهون ثم امسحي المطبخ بقطعة قماش مبتلة، وبعدها بمنشفة جافة

نصيحة :

اهتمي بمسح واجهة مطبخك بشكل يومي باستخدام قطعة قماش مبللة بماء وصابون ثم جففيها بمنشفة جافة.

استخدمي مستحضر التلميع الخاص بالخشب مع المطابخ الخشبية للحفاظ على لمعانها أطول وقت ممكن.

قومي بتغطية أسطح المطبخ العلوية التي يصعب الوصول إليها بغطاء بلاستيكي .