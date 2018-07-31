خلطات طبيعية 100% لتحصلي على بشرة برونزية رائعة

ليس بالضرورة أن تلجئي لأجهزة التسمير الذاتي أو الجلوس بالساعات تحت الشمس الحارة حتى تكتسب بشرتك اللون البرونزي الذهبي الجميل فهناك خلطات رائعة يمكنك تحضيرها في المنزل من عناصر طبيعية آمنة، إليك بعضاً منها

خلطة جوز الهند والقرفة

١/٤ كوب زيت جوز هند

٣ أعواد قرفة

٢ ملعقة صغيرة زيت لوز

الطريقة:

١- قومي بغلي ١/٢ كوب من الماء ثم اضيفي أعواد القرفة واتركيها جانبا.

٢- امزجي زيت جوز الهند واللوز في وعاء آخر.

٣- بمجرد أن يبرد ماء القرفة، اضيفيه لخليط الزيوت.

٤- وزعي الخليط على بشرتك قبل التعرض للشمس بـ ١٥ دقيقة ثم يكفي أن تجلسي تحت الشمس لمدة ساعة فقط وسيثبت اللون البرونزي على بشرتك.

خليط الجزر وزيت الزيتون

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الجليسرين السائل وملعقة صغيرة زيت جوز السمسم و3 ملاعق كبيرة من عصير الجزر، ومن ثم مديه على وجهك وجسمك بشكل متساوٍ واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى تحصلي على اللون المطلوب.

خليط الكاكاو والكركم

تحتاجين للقيام بهذه المهمة إلى مزج كوب من بودرة الكاكاو مع نصف كوب من الكركم، مع ملعقتين كبيرتين من زيت السمسم ومن ثم توزيع الخليط على جسمك وتركه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف ومن ثم اشطفي جسمك بالماء.