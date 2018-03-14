خلطة السدر والفلفل الأخضر تمنح الكثافة لشعرك في أسبوع فقط

إذا كنت تبحثين عن خلطة فعالة تعمل على تكثيف الشعر في ظرف قياسي لا يتعدى أسبوع واحد، عليك إذن الاستعانة بخلطات شعر تتكون من السدر والفلفل الأخضر أو السدر ممزوجاً مع مجموعة من الزيوت، حيث لا تتوقف فوائد هذه الخلطات على تكثيف الشعر وإنما تعمل على تطويله.

فإذا واظبت على الاستعمال، يمكن استعادة كثافة شعرك بعد أسبوع واحد فقط من الاستعمال..ويمكنك الاختيار بين ثلاث خلطات للوصول إلى نتائج مدهشة..

حضري خلطة السدر والفلفل الأخضر، من خلال القيام بنقع بعض شرائح الفلفل الأخضر في زيت الزيتون، وبعد ذلك أضيفي إليها ملعقة كبيرة من السدر، ودلكي به فروة رأسك و اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ.

ومن خلطات السدر الفعالة مزجها مع الزيوت، حيث يتم مزج بصلة تقطع إلى أربع قطع مع فصين ثوم، ويترك هذا المزيج على النار ممزوجاً مع الماء المغلي، ثم يضاف السدر وزيت الزيتون وزيت الخروع مع ضرورة الخلط الجيد، وبعد ذلك يثبت المزيج على الشعر في المساء، ويترك حتى الصباح ثم يغسل بالماء الفاتر.

قومي بغلي ورق السدر في كوب من الماء على نار هادئة، وبعد ذلك صفيه بعد أن يصبح فاتراً، ودلكي بها فروة رأسك، واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ.