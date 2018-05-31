خلطة الطماطم لمحو شحوب الوجنتين في رمضان

العديد من النساء تعانين من شبح شحوب الوجه في شهر رمضان بسبب صيام ساعات طويلة من الزمن، وتبدو البشرة متعبة تفتقد للنضارة لافتقادها للماء والطعام، وبهدف مواجهة هذه المشكلة يمكن الاستعانة بخلطة الطماطم لإضفاء الكثير من الحيوية والإشراق على إطلالتك الرمضانية، من دون اللجوء إلى تثبيت الماكياج، وينبغي أن تتبعي هذه الخطوات في تحضير هذه الخلطة المثالية، التي لا يمكنك الاستغناء عنها بعد تجريبها..

أولا: يجب تحضير ملعقتين صغيرتين من معجون الطماطم، لأنه يعمل على تنقية البشرة وتطهير كل الشوائب والبقع التي تغزو البشرة، إلى جانب مساهمتها في تنشيط الدورة الدموية في الجلد، ولاشك أن كل ذلك يمنحك خدودا مشدودة ومشرقة.

ثانيا: تتم إضافة ملعقة كبيرة من كريمة الطبخ لمعجون الطماطم، لأنها تعمل بدورها على ترطيب البشرة وتليين ملمسها، بالإضافة أنه لديها القدرة على تفتيح لون الجلد وتمحنه الكثير من النضارة والحيوية التي تبحثين عنها.

ثالثا: امزجي قبل عملية تطبيق الخلطة على الوجه المكونات مع بعضها، ثم اعكفي على تدليك البشرة بواسطة الخلطة، لكن بطريقة دائرية مع ضرورة التركيز على منطقة الخدود لمدة دقيقتين، وبعد ذلك تترك الخلطة على الوجه لمدة زمنة لا تقل عن 30 دقيقة، وفي الأخير اغسلي وجهك بالماء البارد، وسوف يختفي الشحوب إلى الأبد.

أدمجي المكونات جيداً، ثم دلكي بشرة وجهك بالخلطة بأسلوب دائري وشددي على منطقة الخدود.

بعد دقيقتين من التدليك، أتركي المزيج على وجهك لـ 30 دقيقة ، ثم اغسليه بالمياه الباردة.

ستلاحظين نتيجة مبهرة، خدودك المورّدة ستظهر أكثر الى العلن لتتألقي بإطلالة مشرقة ونضرة بعيدة كل البعد عن الشحوب.