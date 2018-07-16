خلطة النعناع الصحية للتخسيس في يوم واحد بطريقة سحرية

يمكنك بعد اليوم، التخلي عن جميع أنظمة الرجيم التي تعرفت عليها في السابق، في ظل وجود دراسة ألمانية أثبتت أن المشروبات الساخنة المخصصة للتخسيس، تساعد الجسم على خسارة الوزن وشفط الدهون في يوم واحد، وفوق ذلك لديها قدرة كبيرة ومذهلة في تنشيط عملية حرق الدهون، بشكل سريع وأحسن بكثير من أنظمة الريجيم وكذا التمارين الرياضية التي تحتاج منك الوقت والجهد من أجل الانتظام في ممارستها.

إذا في ظل توصل الخبراء إلى خلطة النعناع الصحية والسحرية في نفس الوقت، فإنه صار بإمكانك الإنقاص من وزنك في ليلة واحدة من دون تعب أو عناء، على اعتبار أن النعناع غني بالزيوت الطبيعية المفيدة، نذكر من بينها على سبيل المثال الميثانول و السينيول، ولأنها تشتهر بقدرتها على خسارة الوزن وامتصاص السموم المخزنة في مسامات الجسم.

ويجب لتحضير وصفة النعناع الرائعة، توفير ملعقة صغيرة من الكمون و مزجها مع كل من ملعقة من النعناع الطازج المطحون، وملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، و ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، مع إضافة نصف كوب من الماء وسكب هذا الخليط في إناء مقاوم للحرارة، حيث يسخن إلى درجة الغليان، بعد ذلك يترك المزيج لمدة 5 دقائق فوق النار، ثم تتم تصفيته، وما عليك سوى تناول قبل كل وجبة غذائية كوب منه، علما أن عملية التخلص من الدهون وخسارة الوزن تبدأ من اليوم الأول.