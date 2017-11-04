“ايشواريا راي باتشان” تحافظ على جمالها بخلطة سحرية

تشتهر الحسناء الهندية “ايشواريا راي باتشان” بجمالها الآسر ونضارة بشرتها، بل تعد من أجمل نساء العالم بالنظر إلى جاذبية إطلالتها وسحر ملامح وجهها، لكن لم تكتف بجمالها الطبيعي بل تحرص هذه النجمة الشهيرة على العناية ببشرتها، وهي تعتمد على استعمال الخلطات الطبيعية من التوابل والزيوت حتى تبقى دائماً متألقة بجمال خاص، واستقت هذه الأسرار المذهلة من الثقافة الهندية العريقة في مجال التجميل والاعتناء بالبشرة.

تم الكشف عن الأسلوب التجميلي الطبيعي الذي تواظب النجمة الهندية”ايشواريا راي باتشان” على تطبيقه، ما جعلها تتألق في مختلف إطلالاتها بالرغم من أنها في عمر ال43عاماً، حيث مازالت تحافظ على شبابها وجاذبيتها بنجاح كبير، وبفعل بشرتها النقية الخالية من الشوائب صار جمالها مثالياً، وتتمثل الخلطة السحرية التي لا يمكن أن تتخلى عنها، في منتجات طبيعية تنتج في جنوب الهند وتسمي الايورفيدا.

وعلى خلفية عدة تقارير تحدثت عن طلب الممثلة ل “أوردر” أي مجموعة من التوابل والزيوت من مزارع خاصة في ولاية “كيرالا”، من أجل تقمص دورها في فيلمها المقبل الذي يحمل عنوان “فاني خان”،علماً أن هذا العمل الفني يعد نسخة جديدة رسمية من الفيلم الهولندي Everybody’s Famous، وتشارك في بطولته ايشواريا راي وأنيل كابور.