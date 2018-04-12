خليل مصطفى يؤكد حب عمرو دياب ل”دينا الشربيني”..فهل هي بداية لإعلان زواجهما

يبدو أن الثنائي الذي طالته الشائعات بشكل كبير في الوسط الفني العربي، ويتعلق الأمر بكل من النجم عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني يوجد في الوقت الحالي في ورطة، بعد آخر خرجة للملحن الشهير خليل مصطفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يتردد في التلميح إلى صحة ما تسرب من أخبار حول الارتباط الرسمي للهضبة بدينا الشربيني..فهل هي تمهيد للإعلان الرسمي عن تتويج قصة حبهما بالزواج خلال الأيام القليلة المقبلة؟

أكيد أن جمهور الهضبة يتابع باهتمام آخر أخباره الفنية ولاسيما الشخصية والخاصة، ولعل ما أعاد شائعات ارتباطه ووجوده قريبا من دينا الشربيني أنه أطلق خلال العام الماضي أغنية “برج الحوت”، الذي تنتمي إلى مواليده الممثلة المصرية، وهناك من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الفني، من ذهبوا بعين الشك إلى توقع أن المعنية بالأغنية دينا الشربيني، لكن لم يتردد النجم في نفي العديد من الاخبار المتداولة حولهما باستياء كبير، لكن آخر تعليقات الملحن مصطفى خليل، الذي سبق له التعاون مع عمرو في عدة أغاني، جاءت ربما لتمهد حسب توقعات البعض لإعلان خبر جديد، خاصة أن قصة ارتباط شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب، بدأت بشائعات تم نفيها وكذا تقارب لافت لم يفسر بشكل مقنع، ثم خرج والد زوجها حسين حبيب لإعلان الخبر على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن انتظر الثنائي نحو شهرين كاملين لمقاسمة الأصدقاء والجمهور فرحة الزواج.

ولعل السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين.. لماذا في هذا الوقت بالذات يتحدث الملحن خليل مصطفى على حسابه الخاص عبر موقع “الفيس بوك” عن الهضبة ودينا..؟ على خلفية أنه كتب مدافعا عن الهضبة وقصة حبه: “..عايز أقول كلمه على موضوع عمرو دياب ودينا الشربيني الي عامل قلق للناس كلها.. أولا الراجل مغلطش واعترف بحبه ادام الناس كلها”.

وتحدث عن حزن واستياء عمرو دياب بسبب كل ما أثير حول قصة ارتباطه بالممثلة دينا الشربيني: “..ثانيا مش عيب انك تحب وتتحب اكيد هو بني ادم وعنده مشاعر، وملناش حق اننا نتدخل في مشاعر الناس انت ذات نفسك لم بتحب حد مش بتبقى عايز تسيبه مجتش على بني أدم واحد الراجل وصله الخبر وزعلان جدا..”.

والجدير بالإشارة أن ما يقوي احتمالات الارتباط بين هذا الثنائي أنه تم التقاط صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني مؤخرا في مطار دبي وتم تسريبها، حيث كان فيها الهضبة يمسك بيد دينا بشكل يعكس أن علاقتهما جد مقربة وحميمية..