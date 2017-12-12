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بالفيديو والصور: خناقة حامية بين سمية الخشاب وريم البارودي

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ديسمبر ١٢ ,٢٠١٧

ظهرت الفنانة ريم البارودي على قناة العربية عبر برنامج “تفاعلكم” لتطلق بعض التصريحات النارية والتي طالت ضرتها النجمة سمية الخشاب.

فقد صرحت أنها لا يمكن أن تكون صديقة لسمية الخشاب بسبب الاختلافات الشديدة فيما بينهما، وأكدت البارودي أنها تختلف تماما عن سمية الخشاب من حيث السن والتعليم والتربية والمقام والمدراس التي تعلمت بها وكذلك المؤهل الدراسي.

وذكرت البارودي بالحرف الواحد “الصاحب لابد وأن يكون شبيه لصاحبه، وسمية الخشاب لا تشبهني”.

المثير في هذه المقابلة أنها ادعت أن سمية الخشاب ليست نجمة.

لم يمر وقتا طويلا على هذه المقابلة، في حين خرجت سمية الخشاب بمشاركة على موقع “انستجرام” بالأمس لترد على ريم البارودي باختصار شديد.

نجمه و نجمه النجوم 😂😂 أتمنى ربنا يشفي كل واحد مريض ❤❤❤

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حيث نشرت لصورة تجمعها مع زوجها أحمد سعد وعلقت بالقول “نجمة ونجمة النجوم.

أتمنى ربنا يشفى كل واحد مريض.

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