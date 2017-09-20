بعد فوزها كأفضل ممثلة في مهرجان وهران…..دارين حمزة تبوح بسر ابتعادها عن الدراما اللبنانية

حلّت الممثلة اللبنانية دارين حمزة ضيفة على برنامج “سهرة عمر” الذي يقدمه شادي ريشا مساء السبت عبر قناة تلفزيون لبنان، وباحت بالسرّ الذي جعلها تبتعد عن الدراما اللبنانية.

تحدثت دارين، في بداية الحلقة، عن الجائزة التي حصدتها أخيراً في مهرجان وهران الدولي كأفضل ممثلة عن فيلمها “ورقا بيضا”، وقالت: “كان مهرجاناً ضخماً وتفاجأت بفوزي خصوصاً أنّ المنافسة كانت شرسة من مختلف الدول، وأشعر بالفخر من أجلي ومن أجل لبنان”.

وحول تقديرها خارج لبنان أكثر من داخله، ردّت دارين في “سهرة عمر”: “لا أرى الموضوع بهذه الطريقة، لأنني ألتمس محبة الجمهور اللبناني في أراضيه وخارجها، لكن للأسف الجمهور اللبناني تعب من الأفلام القاسية والعنيفة وذات المضمون الجريء، وأنا أتفهم هذا الأمر. وهو يبحث أكثر عن الأفلام الخفيفة التي تضحكه”.

واعتبرت أنّ فيلم “بالحلال” قد حقّق نجاحاً على الصعيد العالمي، لكنه لم يأخذ حقّه في لبنان، وعن السبب أردفت: “ربما الفيلم ظلم في لبنان بسبب توقيت عرضه في الصالات، إذ انّ فصل الصيف لا يعتبر موسماً مناسباً للسينما”.

وكشفت دارين للمرة الأولى عن مسلسلها السوري الجديد “فرصة أخيرة” الذي ستقوم ببطولته إلى جانب الممثل السوري جوان خضر، وستؤدي فيه دارين دور سيدة لبنانية وسيتم تصويره بالكامل في سوريا.

ورداً على سؤال حول سرّ ابتعادها عن الدراما اللبنانية، أجابت حمزة: “بعد أن عملت مع مخرجين مخضرمين بين لبنان وسوريا لا يمكنني المساومة وهذا هدفي، أنا لا أقصد انتقاد الدراما اللبنانية لكن لغاية اليوم لا تتوفّر فيها المعايير التي تعرض عليّ عربياً”.

وكشفت دارين أيضاً خلال الحلقة عن خوضها تجربة جديدة في السينما، حيث تقوم بكتابة فيلم سينمائي إلى جانب فتاة موهوبة وستتولى مهمة إنتاجه أيضاً.