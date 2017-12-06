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بالصور: دارين حمزة تحظى ب “فرصة أخيرة” في سوريا

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ديسمبر ٦ ,٢٠١٧

الممثلة اللبنانية دارين حمزة بدأت بتصوير مسلسلها الجديد “الفرصة الأخيرة” في سوريا، حيث نشرت صوراً جمعتها بعدد كبير من الممثلين المشاركين في العمل.

“فرصة أخيرة” مسلسل اجتماعي، أحداثه مقتبسة عن نص عالمي، وهو من كتابة أسامة القشاش، وإنتاج محمد قبنض، وإخراج فهد ميري، بطولة دارين حمزة، محمد الأحمد، معتصم النهار، أسعد فضة، ضحى دبس، يزن السيد، جينى أسبر، وعدد كبير من الممثلين.

المسلسل الجديد يتألف من 60 حلقة، والملفت أنّ دارين حمزة اللبنانية الوحيدة المشاركة في هذا العمل السوري.

بانتظار عرض المسلسل، نعرض لكم بعض المشاهد من خلف الكواليس…

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