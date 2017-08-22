تصاميمها بعيدة عن النمطية …….داليا العلي: مجموعتي الأولى نفذت في يومين فقط

نفاذ أول مجموعة من تصاميمها خلال يومين كان دافعاً قوياً لها لأن تخوض مجال تصميم الأزياء بكل ثقة وأن تطرح بالسوق علامتها المعروفة اليوم في كبريات البوتيكات في الخليج والدول العربية Dee by Dalia وأن تكون متميزة ليس في تصاميم النساء فقط بل للنساء وبناتهن ……. حديثنا كان مع المصممة داليا العلي التي من خلال السطور التالية سنتعرف على حكايتها في عالم تصميم الأزياء

بدأت المصممة داليا العلي بالتعريف عن نفسها :

كنت أعمل في مجال الاستثمار والبنوك بعد أن رزقني الله بطفلين قررت أن أتفرغ لتربيتهما وأنا أرتاح من العمل والالتزام اليومي بالخروج لكن هذه الراحة لم تعجبني وبحثت عن عمل أكون فيه غير مقيدة به من ناحية الالتزام والدوام، فبدأت العمل كمنسقة ملابس Stylist واكتشفت أنني أستطيع أن أقوم بأكثر من مجرد تنسيق الأزياء، فمنذ صغري كنت أحب قص الملابس وتغيير شكلها ولهذا أخذت صفوفاً في مدرسة لندن للموضة ثم صممت أول مجموعة لي في فبراير 2013 ونفذت كلها وبيعت في يومين فقط وهذا ما شجعني على الاستمرار.

لم أكن أتصور بأن هذا ما سيحدث وأن يكون هناك إقبال وطلبات عليها فقررت أن أخوض مجال تصميم الأزياء وأسست علامتي التجارية Dee by Dalia والحمد لله أنا أعرض تصاميمي اليوم في أفخم البوتيكات في دبي ودول الخليج ولبنان ومصر والأردن

بما يتميز خط المصممة داليا العلي عن غيرها؟

أنا أصمم للنساء القويات والمرحات واللواتي يعشقن التفرد، وتصاميمي تتميز بالابتكار والابتعاد عن النمطية والستايل الذي أتميز به هو القميص الغريب وكذلك القماش الذي أختاره لتصاميمي.

تصممين نفس الموديل للأم والابنة هل هذا نوع من التميز يحسب لصالحك وانفرادك بهذا العمل ؟

تصميم نفس الموديل للأم والابنة فكرة غريبة وجدت صدى وقبولاً قوياً خاصة من النساء الشابات اللواتي يرغبن بإسعاد بناتهن الصغيرات ومنحهن الفرحة والمشاركة بارتداء نفس التصميم

من أين تستوحين تصميماتك؟

أستوحي تصاميمي من الهندسة المعمارية أو الأقمشة بحد ذاتها أو حتى المواضيع المتعددة . وأنا أعشق تصميم التنانير المنفوشة، وأحب ستايل الثمانينات وكذلك ستايل أودري هيبورن. كما أحرص على استخدام الأزرار القديمة الـ Vintage والكثير من الفيونكات وأقمشة التول والأورغنزا.

أية حقبة من الزمن تتمنين لو أنك عاصرت الموضة بها ؟

أعشق زمن الستينيات ومقتنعة بأنه كان ومايزال هو الأجمل والأفخم والأرقى في عالم الموضة والتصاميم.

ذكرت أنك تحبين ستايل أودري هيبورن، ولكن من مِن الشهيرات تودين أن ترتدي تصاميمك؟

الملكة رانيا ستبدو أنيقة بالتنورة الـ midi وكذلك نانسي عجرم وميريام فارس.